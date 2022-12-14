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بالفيديو كلمة صالح العاروري خلال مهرجان "حماس 35" في جامعة بيرزيت

14 ديسمبر 2022 . الساعة 15:32 بتوقيت القدس
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جانب من المهرجان

أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الشيخ صالح العاروري، على أن الحركة بوصلتها مقاومة الاحتلال والدفاع عن شعبنا ومقدساتنا حتى النصر والتحرير.

وخلال كلمة في مهرجان للكتلة الإسلامية بجامعة بيرزيت بمناسبة الذكرى الـ35 لانطلاقة حركة حماس، قال العاروري إن شعبنا متحفز ومحتشد خلف المقاومة وزحفها الذي شكله المقاومون من جنين إلى الخليل، وكل شعبنا في الداخل وغزة والخارج عنجه الجاهزية أن يقاوم الاحتلال وفي مقدمتها المقاومة المسلحة.

وشدد على أن "المقاومة حقنا وواجبنا ولن نخجل منه ولن نختبأ خلف شعارات وكلمات فارغة، ولن نخشى من اتهامات العالم وملاحقاته، نحن نمارس حقنا وواجبنا في الدفاع عن أرضنا وحقنا ومقدساتنا، وليس لدينا أي خيار بديا".

وأضاف: "كل المفاوضات عبثية لم تجدي شيئا بل زادت من تجذير الاحتلال وتعميقه، والمقاومة هي الوحيدة التي نجحت في اقتلاع الاحتلال من غزة ومن شمال الضفة وكانوا على طريق الانسحاب من معظم الضفة".

وفيما يلي الكلمة كاملةً:

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #حماس 35

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