تشكيلة منتخب المغرب المتوقعة أمام فرنسا في كأس العالم

يسعى وليد الركراكي، المدير الفني للمنتخب المغربي لكرة القدم، للتغلب على تحدي الإصابات التي طالبت العديد من لاعبيه واختيار التشكيلة المناسبة للمباراة المرتقبة، اليوم الأربعاء، ضد المنتخب الفرنسي، لحساب نصف مونديال قطر 2022.

وقدّم "أسود الأطلس" مستويات مميزة في مونديال قطر، بتعادلهم سلبًا مع كرواتيا وصيفة مونديال روسيا 2018 والتي بلغت المربع الذهبي للنسخة الحالية، ثم حقق أسود الأطلس الفوز على بلجيكا 2-0 وكندا 2-1، وإقصاء المنتخب الإسباني أحد المرشحين البارزين للتتويج باللقب من دور الـ 16، بركلات الترجيح 3-0 بعد التعادل 0-0، قبل الانتصار على البرتغال 1-0 في ربع النهائي.

ويأمل أسود الأطلس مواصلة تألقهم وتخطي عقبة أبطال العالم الذين قدموا مستويات قوية، من انتزاع بطاقة التأهل إلى نهائي نهائي المونديال كأول فريق عربي وأفريقي يصل إلى هذا الدور.

ومن المتوقع أن يجري الركراكي بعض التغييرات في تشكيلة "أسود الأطلس" لمواجهة فرنسا بسبب الإصابات التي طالت العديد من نجوم الفريق، وفي مقدمتهم نايف أكرد، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة نصير مزراوي ويغيب وليد شديرة عن اللقاء بعد طرده في المباراة السابقة أمام البرتغال.

التشكيل المتوقع للمنتخب المغربي في مواجهة فرنسا

حارس المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: يحيى عطية الله- غانم سايس- جواد ياميق- أشرف حكيمي

خط الوسط: سفيان أمرابط، سليم أملاح، عز الدين أوناحي

الهجوم: سفيان بوفال، حكيم زياش، يوسف النصيري

المصدر / وكالات