مهرجان حاشد في جامعة بيرزيت إحياءً لذكرى انطلاقة حركة حماس

نظمت الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت ظهر اليوم الأربعاء، مهرجاناً حاشداً بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين لانطلاقة حركة المقاومة الإسلامية حماس، وذلك في قاعة الشهيد كمال ناصر بالجامعة.

وقبيل المهرجان، خرج الطلبة في مسير عسكري ملوحين برايات حركة حماس وجناحها العسكري كتائب الشهيد عز الدين القسام، إلى جانب رفع صور عدد من الشهداء الأبطال.

وشاركت جموع من الطلبة بالمهرجان الذي تخلله فقرات وطنية وعرض لرسالة من جنرال المقاومة محمد الضيف، وعرض مرئي لأبرز محطات حركة حماس الجهادية منذ انطلاقتها قبل 35 عاماً.

وهتف المشاركون بشعارات مؤيدة للمقاومة ولحركة حماس، وتم عرض صور لبندقية الجندي المأسور لدى المقاومة هدار غولدن، والتي كشفت عنها كتائب الشهيد عز الدين القسام في المهرجان المركزي بغزة.

وخلال كلمة خاصة بالمهرجان، أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الشيخ صالح العاروري، على أن الحركة بوصلتها مقاومة الاحتلال والدفاع عن شعبنا ومقدساتنا حتى النصر والتحرير.

وقال العاروري إن شعبنا متحفز ومحتشد خلف المقاومة وزحفها الذي شكله المقاومون من جنين إلى الخليل، وكل شعبنا في الداخل وغزة والخارج، وهم على جهوزية لمقاومة الاحتلال وفي مقدمتها المقاومة المسلحة.



وشدد على أن "المقاومة حقنا وواجبنا ولن نخجل منه ولن نختبأ خلف شعارات وكلمات فارغة، ولن نخشى من اتهامات العالم وملاحقاته، نحن نمارس حقنا وواجبنا في الدفاع عن أرضنا وحقنا ومقدساتنا، وليس لدينا أي خيار بديا".

واعتبر أن كل جيل يخوض معركته مع الاحتلال ويقدم إنجازه لشعبنا كما حدث في الانتفاضتين الأولى والثانية، ونحن الآن على موعد مع الجيل الجديد الرائع المتحفز البطل المقدام الذي لا يهاب الموت.

المصدر / فلسطين أون لاين