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وحدة الظل القسامية تكشف عن رقم بندقية الضابط هدار غولدن

وحدة الظل القسامية تكشف عن رقم بندقية الضابط هدار غولدن

14 ديسمبر 2022 . الساعة 14:26 بتوقيت القدس
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كشفت "وحدة الظل" في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"،  عن رقم بندقية الضابط (الإسرائيلي) الأسير لديها "هدار غولدن".

وقالت في كلمة مسجلة تخللت مهرجان الانطلاقة الـ35 لحركة "حماس": أنه "وفي تاريخ 01/08/2014 وهو اليوم الذي نذكره جيدًا وقيادة الاحتلال وأركان جيشه يعرفونه ويذكرونه جيدًا أيضًا ولكنهم يتناسون.. يوم فُقدَ الاتصال بالضابط "هدار جولدن"؛ لكنه كان موصولًا بالأبطال المُظفّرين الغانمين".

وتابعت: إنّ "هذه البندقية التي تحمل الرقم (42852351) كانت غنيمةً من غنائم هذا اليوم العظيم اغتنمها مجاهدو القسام أثناء عملية أسر الضابط هدار جولدن لتكون هذه إشارة على خيبة جيشهم وعلى ما يمتلكه مجاهدونا من رصيدٍ في هذا الملف المهم.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الجنود الأسرى #أسرى حماس #هدار غولدن #وحدة الظل #المقاومة الفلسطينية

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