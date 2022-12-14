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الهيئة القيادية العليا للأسرى: ندعو المقاومة للعمل بما يضمن تحريرنا

14 ديسمبر 2022 . الساعة 13:41 بتوقيت القدس
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طالبت الهيئة القيادية العليا لأسرى "حماس" في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها القائد العام لكتائب القسام، محمد الضيف، بـ"التدخل المباشرِ بما يضمنُ ويكفلُ تحريرَ أسرى المقاومةِ بأسرعِ وقت"، مؤكدة ثقتها بالمقاومةِ وقيادتِها التي تجعل الأسرى يُعوّلون عليها باتخاذِ القرارِ لإنجاز ذلك.

وقالت الهيئة، في كلمة ممثلة عن الأسرى داخل سجون الاحتلال تخللت مهرجان الانطلاقة (35) لحركة حماس، في مدينة غزة: "لا بد من تغييرَ سياسةِ التعاطي مع ملفِ حريتِنا تغييرًا جذريًّا، بحيث تمتلكُ المقاومةُ زمامَ المبادرةِ مجددًا، لا سيما أنها أكدت في أكثرَ من مناسبةٍ وعدَها بإنجازِ صفقةٍ مشرفة".

وأضافت: إنّ "صمودَنا وصبرَنا وصدقَ انتمائِنا وثقتَنا بحركتِنا وإخوانِنا في قيادتِها لا يعني أن نصمتَ أو نقفَ مكتوفي الأيدي، بل سنطرقُ كلَّ بابٍ أخذًا بالأسباب، ونعلي الصوتَ حتى ننالَ حريتَنا المنشودةَ، فنحنُ لم نخلقْ لنحيا ونموتَ في السجون".

المصدر / فلسطين أون لاين
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