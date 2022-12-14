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بالفيديو القائد العام "الضيف": لتتوحد كل الرايات ولتلتئم كل الجبهات من أجل تحرير فلسطين

14 ديسمبر 2022 . الساعة 13:26 بتوقيت القدس
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وجّه القائد العام لكتائب القسام، محمد الضيف، كلمة للمحتشدين في مهرجان انطلاقة حركة "حماس"، الـ35 بمدينة غزة.

وقال الضيف: يا أهلنا يا شعبنا طوبى لكم شرف السبق في كلّ مواطن الجهاد فأنتم السابقون السابقون قدمتم للمقاومة فلذات الأكباد.

وأضاف: "سلام عليكم يا أهل الشهداء والجرحى والمصابين والأسرى والمبعدين وعهدًا أن نواصل طريق الشهداء حتى نلقى الله مقبلين غير مدبرين".

ووجّه الضيف كلمة للاحتلال بقوله: "لقيادة العدو وجمهوره: أيها الغرباء عن أرضنا لقد عجز آباؤكم المؤسسون وهم في قمة جبروتهم وانتمائهم لفكرة الصهيونية الخبيثة عن استئصال شعبنا أو طمس هويتنا فأنتم اليوم أعجز وأجبن من أن تنجحوا فيما فشل فيه آباؤكم وستكون نهايتكم وزوال كيانكم وكنسكم عن أرضنا هي غنيمتنا ووعد ربنا الذي لن يتأخر عنكم بإذن الله.

وأردف: لتتوحد كلّ الرايات ولتلتئم كلّ الجبهات ولتفتح كل الساحات لهدف واحد وغاية كبيرة نبيلة مقدسة وهي تحرير فلسطين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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