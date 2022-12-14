قتيل في جريمة إطلاق نار في الداخل المحتل

قُتل شخص يبلغ من العمر (33 عاما)، اليوم الأربعاء، في جريمة إطلاق نار بمدينة الناصرة في الداخل الفلسطيني المحتل منذ عام الـ1948.

ووفقا للمعلومات الأولية المتوفرة، وقعت جريمة إطلاق نار بالقرب من مجمع "بيغ" في الناصرة، أسفرت عن مقتل شخص، وإصابة آخر بجروح متوسطة.

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ويوم أول من أمس الإثنين، قُتل الأسير المحرر، إبراهيم الطوري (41 عاما)، في جريمة إطلاق نار بمدينة كفر قاسم بمنطقة المثلث الجنوبي، أيضاً في الداخل المحتل.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في الداخل، منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم، 101 قتيل، بينهم 12 امرأة، وفي العام 2021 ارتكبت أكثر من 111 جريمة قتل، في رقم قياسي غير مسبوق.

وتشهد البلدات الفلسطينية في الداخل تصاعدا خطيرا ومستمرا في أحداث العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس شرطة الاحتلال عن القيام بعملها، للحد من هذه الظاهرة.

المصدر / فلسطين أون لاين