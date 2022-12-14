ممثل الكتلة الإسلامية بجامعة النجاح: تهديدات السلطة لن ترهبنا عن مواصلة فعالياتنا

أكد ممثل الكتلة الإسلامية بجامعة النجاح الوطنية جهاد أحمد، أن تهديدات السلطة بالقتل لأبناء الكتلة، لن ترهبهم عن مواصلة فعالياتهم.

وأشار أحمد إلى أن عناصر من الأمن الوقائي اقتحمت المسير الطلابي الذي نظمته الكتلة الإسلامية في الجامعة، منبهاً بأن كوادر الكتلة بجامعة النجاح هم أسرى محررون من سجون الاحتلال والسلطة.

وذكر أن جامعة النجاح أبلغت بعض الطلبة بمجالس ضبط بعد المسير الذي نفذته الكتلة الإسلامية، معرباً عن استهجانه لهذه الإجراء ضد طلبة الكتلة الإسلامية.

وتابع قائلاً:" رفضنا الذهاب لمجالس الضبط التي أرسلتها إدارة جامعة النجاح"، منوهاً إلى أن مجهولين هددوه بالقتل من خلال إرسال رسائل تهديد عبر هاتف والدته.

وأكد أننا لن تسمح أن تحكم شريعة الغاب في الضفة الغربية، متطرقاً إلى وجود اتفاق مع إدارة جامعة النجاح على إقامة مهرجان لانطلاقة حركة حماس، لكن الجامعة تراجعت عن قرارها.

ولفت إلى أنه كان هناك مسير طلابي للكتلة الإسلامية، رفضا لمنع إقامة المهرجان لكن أمن الجامعة منعنا من تنفيذ المسير، مضيفاً أن حركة الشبيبة الطلابية اعترضت أيضاً مسير الكتلة الإسلامية في الجامعة.

وأردف قائلاً: "حاول بعض عناصر الشبيبة الطلابية استفزاز أبناء الكتلة بهتافات مسيئة، تهدف إلى شق الصف الوطني"، مبيناً أن جامعة النجاح تعتبر ثكنة أمنية عسكرية تابعة للسلطة ولا تسمح للكتلة الإسلامية بأي نشاط.

المصدر / فلسطين أون لاين