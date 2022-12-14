"حماس" تشيد بدور المعلم الفلسطيني في النضال الوطني

أشادت حركة "حماس" بدور المعلم الفلسطيني في النضال الوطني، داعية إلى حمايته وتعزيز دوره في الحفاظ على الهوية الوطنية والرسالة التعليمية والتربوية.

ويحتفي شعبنا الفلسطيني، في مثل هذا اليوم الرّابع عشر من كانون الأول/ ديسمبر من كل عام، بيوم المعلّم الفلسطيني، اعترافاً بفضله وتقديراً لدوره الكبير ورسالته النبيلة في ترسيخ الوعي في نفوس الأجيال، تمسكاً بالحقوق والثوابت، وحفاظاً على القيم والهُوية الوطنية، ودفاعاً عن الحقوق والمقدسات، وفي القلب منها القدس والمسجد الأقصى المبارك، وتثميناً لمشاركته الفاعلة في النضال الوطني ومشروع شعبنا في التحرير والعودة.

وترحمت "حماس" في يوم المعلّم الفلسطيني، على أرواح شهداء شعبنا من المعلّمين والمعلّمات، الذين ارتقوا في ميادين العلم ومقاومة الاحتلال، سائلة الله تعالى الشفاء العاجل للجرحى منهم.

وشدت على أياديهم لمواصلة دورهم التربوي والتعليمي الرّائد في تنشئة الأجيال، والانتصار لهوية وثوابت شعبنا الفلسطيني.

وشددت على أن محاولات الاحتلال التي تستهدف المناهج التعليمية لمدارس مدينة القدس المحتلة هي محاولات يائسة ومرفوضة لن تُفلح في تزييف التاريخ والهوية الحضارية لمدينة القدس والأقصى لدى الأجيال المتشبّثة بأرضها وحقوقها الوطنية.

ودعت إلى حماية المعلّم والمؤسسات التعليمية الفلسطينية من خطر وعدوان الاحتلال الصهيوني، ونشدّد على ضرورة توفير بيئة آمنة لدورهم في تربية وتعليم الأجيال، داعيةً إلى إدانة سياسات الاحتلال وملاحقة قادته المجرمين المسؤولين عن انتهاك حقوق المعلمين، والاعتداء على المؤسسات التربوية.

المصدر / فلسطين أون لاين