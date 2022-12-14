الكتلة الإسلامية بجامعة بيرزيت تدعو لحضور مهرجانها الحاشد اليوم

دعت الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت، إلى حضور مهرجانها الحاشد اليوم الأربعاء، بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين لانطلاقة حركة المقاومة الإسلامية حماس.

وأشارت الكتلة الإسلامية إلى أن المهرجان سيكون اليوم في تمام الساعة 12:30 ظهراً، في قاعة الشهيد كمال ناصر، داعية في الوقت ذاته، إلى المشاركة أيضاً في المسير الذي سينطلق من أمام القاعة الساعة 11:30.

وفي وقت سابق، طالب مجلس طلبة جامعة بيرزيت أجهزة أمن السلطة وحكومتها وقيادتها بالوقف الفوري لكل أشكال القمع والملاحقة بحق طلبة الجامعة، والإفراج الفوريّ عن كافّة الطلبة المعتقلين، محمّلينهم المسؤوليّة الكاملة عن حياتهم وسلامتهم.

ودعا المجلس إدارة جامعة بيرزيت ومجلس أمناء الجامعة إلى الوقوف عند مسؤولياتهم والتدخل العاجل، والضغط بكل الوسائل المتاحة للإفراج عن الطلبة المعتقلين وتوفير الحماية لهم.

وتابع: "كما ونطالبهم بالحضور للحرم الجامعي والعمل الفوري على فك الحصار الذي تفرضه الأجهزة اﻷمنية على الحرم الجامعي ومعاينة ما يتعرض له الطلبة من ملاحقة واعتداءات واختطاف على بوابات الجامعة، وتوفير الحماية لهم".

المصدر / فلسطين أون لاين