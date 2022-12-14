فصائل: حماس مثّلت إضافة كمية ونوعية للعمل الإسلامي والوطني المقاوم

هنّأت فصائل وقوى وطنية وإسلامية، حركة المقاومة الإسلامية بانطلاقتها الـ35.

وأكدت الفصائل في بيانات وتصريحات منفصلة لقياداتها، على أنّ حركة حماس، مثّلت إضافة كمية ونوعية للعمل الإسلامي والوطني المقاوم.

وتُحيي حركة حماس اليوم ذكرى انطلاقتها الـ35 في ساحة الكتيبة بمدينة غزة.

قال مسؤول المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين، محمد البريم، إنّ حركة "حماس" مثّلت إضافة كمية ونوعية للعمل الإسلامي والوطني المقاوم على الساحة الفلسطينية وكانت ولا زالت رافدًا أساسيًّا يُشار له بالبنان ونهر عطاء وتضحيات لا ينضب.

وأضاف خلال تصريح صحفي بمناسبة حلول الذكرى (35) لانطلاقة "حماس": إنّ "قيادة لجان المقاومة في فلسطين، وذراعها العسكري ألوية الناصر صلاح الدين تهنئ الإخوة المجاهدين في حركة المقاومة الإسلامية "حماس " وكتائب الشهيد عز الدين القسام بذكرى الانطلاقة الـ(35)".

وتابع: "نتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى أخوة الدم والعقيدة ورفاق السلاح في " حركة المقاومة الإسلامية"حماس" وكتائب الشهيد عز الدين القسام "بمناسة ذكرى انطلاقتهم المباركة (الـ35)".

وأكد على أنّ: "انطلاقة حركة حماس كانت ولا زالت حاجة فلسطينية إسلامية ضرورية للنضال الوطني الفلسطيني حيث أعادت الهوية الإسلامية لصراعنا مع العدو الصهيوني التلمودي وقضيتنا الفلسطينية.

واستطرد: "مثّلت حركة حماس وكتائب القسام "طوال مسيرتها المُظفّرة عمودًا وركنًا أساسيًّا في مقاومتنا الفلسطينية عبر مواقفها الوطنية المبدئية وحرصها الدائم على تجسيد الوحدة الحقيقية والشراكة الوطنية على قاعدة التمسك بثوابت شعبنا ومقاومته".

وبيّن أنّ "حركة حماس انتهجت طوال "الـ35" من عمرها المديد خيار المقاومة بكافة أشكالها وفي مقدمتها نهج المقاومة المسلحة وطريق الجهاد والشهادة ممهورًا بالتضحيات والبطولات المميزة وقدمت على طريق تحرير القدس والمسجد الأقصى آلاف الشهداء والأسرى والجرحى والمبعدين وفي مقدمتهم المؤسس الشيخ "أحمد ياسين، ود. عبد العزيز الرنتيسي، وأحمد الجعبري، وإسماعيل أبو شنب والمقادمة وصلاح شحادة أبو شمالة والعطار وباسم عيسى ومئات القادة العظام".

وعرج إلى علاقة قيادة لجان المقاومة في فلسطين وذراعها العسكري ألوية الناصر صلاح الدين بحركة حماس قائلًا: "تربطنا علاقة أخوية قوية وممتدة بقيادة حركة حماس وكتائب القسام تجسّدت في عشرات العمليات النوعية ضد العدو الصهيوني تُوّجت بعملية الوهم المتبدد وصفقة وفاء الأحرار".

وختم بالقول: "نأمل دائمًا بتعزيز العلاقة الأخوية بين لجان المقاومة وحركة حماس على كافة الأصعدة والمستويات ودائمًا نحن على ثقة باستمرار حركة حماس والقسام في مقاومتها وجهادها حتى تحقيق كل أهداف شعبنا إن شاء الله".

وتقدم الأمين العام خالد أبو هلال وقيادة حركة الأحرار الفلسطينية بخالص التهاني والتبريكات من الإخوة رفقاء الدرب والمصير والسلاح قيادة وكوادر ومناصري حركة المقاومة الإسلامية حماس وكتائبها المظفرة كتائب الشهيد عز الدين القسام وعلى رأسها القائد الفلسطيني الكبير إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة والقائد الوطني الكبير يحيى السنوار رئيس الحركة في غزة والقائد المجاهد محمد الضيف أبو خالد قائد أركان المقاومة الفلسطينية بمناسبة الذكرى الـ35 لانطلاقتها المباركة.

وأضاف أبو هلال: هذه الذكرى العطرة لانطلاقة حركة حماس تتعدى في معانيها البُعد الحزبي والفصائلي، فهي مناسبة وطنية لكافة أبناء شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية بما قدَّمت من تضحيات كبيرة في مسيرة الجهاد والمقاومة منذ التأسيس ولازالت على العهد تحمل لواء الشهداء والجرحى والأسرى وتقود المقاومة الفلسطينية من نصر إلى نصر.

وأكمل: "لقد ضربت حركة حماس نموذجًا مميزًا في مسيرتها على مستوى العمل التنظيمي والمقاوم والأمني والعسكري والوطني والحكومي والاجتماعي والدولي، ولازالت تعمل بعقيدة سليمة وإيمان كبير بالشراكة الوطنية مع كافة فصائل المقاومة خدمةً لشعبنا، ونجحت في إدارة المواجهة وتعزيز مسيرة النضال والثورة وصناعة توازن ردع ورعب للاحتلال من خلال الارتقاء بفكر وأدوات وأداء المقاومة الفلسطينية، وشكَّلت درعًا لحماية حقوقه وثوابته، وسياجًا فولاذيًّا أمام مشاريع التسوية والتصفية للقضية".

وترحَّم أبو هلال على أرواح الشهداء من قادة وكوادر الحركة وكتائبها المظفرة وعلى رأسهم الشيخ المجاهد أحمد ياسين وكافة شهداء شعبنا، سائلًا الله الإفراج العاجل عن الأسرى والشفاء والمعافاة التامة للجرحى، وأن نحتفل بذكرى الانطلاقة القادمة في ساحات المسجد الأقصى مُحرّرين منتصرين.

المصدر / فلسطين أون لاين