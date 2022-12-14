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بث مباشر مهرجان مركزي لإحياء انطلاقة "حماس" الـ35 في ساحة الكتيبة بغزة

14 ديسمبر 2022 . الساعة 10:00 بتوقيت القدس
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مهرجان مركزي لإحياء انطلاقة "حماس" الـ35 في ساحة الكتيبة بغزة

تنطلق اليوم فعاليات إحياء ذكرى انطلاقة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الـ35 في قطاع غزة.

ومنذ ساعات الصباح الأولى بدأت حشود الجماهير من أفراد ومناصري الحركة بالتوافد إلى ساحة الكتيبة غربي مدينة غزة.

ويحمل المهرجان عنوان "آتون بطوفان هادر"، حيث حملت منصة المهرجان صورة للمسجد الأقصى ويسير نحوها جماهير الأمتين العربية والإسلامية.

وتنطلق فعاليات المهرجان الإنشادية والفنية عند الساعة العاشرة صباحًا، ومن ثم كلمة مركزية لقائد الحركة في قطاع غزة يحيى السنوار عند الساعة الـ12 ظهرًا.

وقالت حماس إن أعلام الدول العربية والإسلامية الحاضرة في لوحة ذكرى انطلاقتها الــ35 دليل على أن المسجد الأقصـ،ـى يجب أن يبقى البوصلــة المهمــة لأمتنـا ومحــور قضاياهــا وعلى أولوياتهــا.

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