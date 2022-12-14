القيادي المصري: حماس تمثل أيقونة المقاومة ورأس حربتها

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مشير المصري،:" إن "حماس"، تمثل أيقونة المقاومة ورأس حربتها في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف المصري، في لقاء على فضائية الأقصى، اليوم الأربعاء،:" إن حماس تريد أن تقول من خلال مهرجان انطلاقة اليوم أنها حاضنة لمشروع المقاومة".

وأردف:" إن العدو لا يؤمن جانبه وقد ظن هو ومن لف لفه بأن تعدد الحروب وتمدد الحصار وأن صناعة الأزمات في غزة كفيل أن يفك الارتباط بين الشعب والحركة والمقاومة".

وشدد على أن حماس وبعد 16 عاما من الحصار وأمام الحروب تقول للعدو أن رهانك خاسر، وأن الحشد الأعظم في تاريخ غزة دليل على أن رهانك خاسر.

وقدر المصري أن تتابع مخابرات العالم مهرجان انطلاقة حماس معظم أجهزة مخابرات العالم، لتعرف مدى احتضان الجماهير لحماس.

وأكد ان المهرجان سيكون له ما بعده، وله رسائل سياسية وعسكرية وشعبية جمة.

المصدر / فلسطين أون لاين