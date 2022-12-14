القيادي أبو عسكر: نراهن على دور كبير للأمة في تحرير فلسطين

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، محمد أبو عسكر، إن حركته تراهن على دور كبير للأمة العربية والإسلامية في تحرير فلسطين.

وأكد في تصريحات لفضائية الأقصى على هامش مهرجان انطلاقة حماس الـ 35، في مدينة غزة، أن ما حدث في مونديال قطر، مؤشر قوي على أن القضية الفلسطينية ما زالت حاضرة، وأن من ارتمى في حضن العدو هو خارج الصف.

ونبه إلى أن الاحتلال فهم رسالة الجماهير جيدًا في قطر.

وشدد على أن الاحتلال إلى زوال، وأن المقاومة هي التي ستقول قولة الفصل، مضيفا:" نقول للعدو ما لدنيا يمكننا من خوض حرب نتحملها ولا تتحملها".

المصدر / فلسطين أون لاين