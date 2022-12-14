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هجوم بطائرات مسيرة روسية في العاصمة الأوكرانية كييف

14 ديسمبر 2022 . الساعة 09:26 بتوقيت القدس
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هجوم بطائرات مسيرة روسية في العاصمة الأوكرانية كييف

قالت إدارة بلدية كييف:" إن مبنيين إداريين في العاصمة الأوكرانية كييف لحقت بهما أضرار اليوم الأربعاء في هجوم بطائرات مسيرة، وأضافت:" أنه لا توجد حتى الآن معلومات عن احتمال وقوع قتلى أو مصابين في الهجوم".

وقال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية المدينة إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت عشر طائرات مُسيرة، ووقعت انفجارات في حي شيفتشينكيفسكي بوسط المدينة، وعدد من الجامعات والمعارض والمطاعم.

ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من المعلومات.

وظلت صفارات الإنذار تدوي في العاصمة ومنطقة كييف حتى الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، بعد أكثر من ساعتين من انطلاقها لأول مرة.

المصدر / وكالات
#روسيا #أوكرانيا #كييف #طائرات مسيرة

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