مراقبون: خطاب هنية تحدٍّ للاحتلال وتمسُّكٌ بالثوابت

الدوحة - غزة/ محمد أبو شحمة:

قال المستشار الإعلامي لرئيس حركة "حماس" طاهر النونو: "إن خطاب القائد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، حمل رسائل واضحة في اتجاهات متعددة على مستوى الصراع مع العدو الصهيوني أو الوضع الفلسطيني الداخلي، وجدد تأكيد تمسك حماس بالثوابت الوطنية واستحالة تصفية القضية الفلسطينية والقبول بالتسوية السياسية التي تنتقص من شعبنا الفلسطيني".

وأضاف النونو خلال تصريحات لـ"قناة الأقصى" أمس: "إن خطاب القائد هنية اتسم بالشمولية في الحديث عن مختلف القضايا والتطورات، بدءًا من الحديث على المعالم الرئيسية في أداء حماس على مدار ٣٥ عامًا إلى الحديث عن التطورات والبيئة السياسية بمستوياتها المتعددة والتحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية، وصولًا إلى الكشف عن استراتيجية الحركة في المرحلة القادمة".

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وتابع: "حمل الخطاب أيضًا رسالة واضحة تجاه الأسرى، بأن حماس لن تتركهم وحدهم، وتعاهدهم على حريتهم لأنها جزء من شمولية المعركة مع الاحتلال الصهيوني، كما أن حماس ستواصل بكل الوسائل المتاحة العمل على فك قيد الأسرى من سجون الاحتلال."

وأوضح المستشار الإعلامي لرئيس حماس، أن خطاب القائد هنية ركّز على قضية القدس لكونها عنصر إجماع لدى مكونات شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية.

وأكد النونو أن الضفة الغربية تشتعل في وجه الاحتلال الصهيوني، مشيرًا إلى أن حالة المقاومة بالضفة هي الخيار الوحيد للرد على جرائم حكومة الاحتلال المتطرفة.

وأشار إلى ما تضمنه خطاب رئيس الحركة من حديث مباشر تجاه انفتاح حماس في علاقاتها الإقليمية والدولية وإدارتها إدارة متوازنة، عادًّا أن هذا تضمن رسالة واضحة للجميع ولمن يتابع السلوك السياسي في إدارة حماس لعلاقتها مع الأطراف المختلفة.

ويؤكد الكاتب والمحلل السياسي إياد القرا أن خطاب هنية "تضمن التمسك بالقضايا والثوابت الوطنية الفلسطينية، وفي مقدمتها مدينة القدس المحتلة، والمسجد الأقصى".

ويضيف القرا لصحيفة "فلسطين": "أظهر خطاب هنية إستراتيجيات حركة حماس في التعامل مع الحالة الوطنية، والعديد من الملفات العربية، خاصة التطبيع الذي ثبت فشله في تحقيق أهدافه بالوصول إلى الشعوب".

ويوضح أن هنية ركز خلال خطابه على قضايا الأسرى وتأكيد العمل على إطلاق سراحهم، إضافة إلى جاهزية المقاومة لصد أي عدوان إسرائيلي.

أهداف وأولويات حماس

ويؤكد الكاتب والمحلل السياسي، ربيع أبو حطب، أن خطاب هنية عبّر عن إستراتيجيات حماس وأهدافها وأولوياتها نحو القدس والوحدة الوطنية.

ويقول أبو حطب لـصحيفة "فلسطين": "أظهر خطاب هنية، أن حركة حماس تقود مشروع تحرر وطني، مع محافظتها على الهوية الوطنية من الذوبان وعلى القضية من التصفية".

ويوضح أن هنية عبّر عن وحدة الساحات التي يتواجد فيها الفلسطينيون، ووحدة الهدف والمصير، وكذلك جهوزية كل الساحات في لبنان وغيرها لبذل المزيد من استحقاقات التحرير والحرية، وهذا ما يوجب المزيد من الانفتاح بعمق على مكونات الأمة وأحرار العالم.

ويلفت الانتباه إلى أن قائد حماس ركز بخطابه على الأسرى مع تأكيد العمل على تحريرهم، إضافة إلى بذل كل الجهد للحفاظ على جذوة المقاومة في الضفة الغربية كساحة الصراع الأهم والأكثر إيلامًا للمحتل؛ لكون الضفة قادرة على أن تفقده ومستوطنيه الشعور بالأمن.

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ويشير إلى أن هنية حرص على إبراز وحدة الأمة التي طالما سعت حماس إلى تحقيقها، لكون ضعفها وقوتها يؤثران على ديمومة الصراع مع المحتل الإسرائيلي ويبطلان جدوى محاولات التطبيع.

وتستعد حركة حماس لتنظيم مهرجان مركزي اليوم الأربعاء في مدينة غزة لإحياء ذكرى انطلاقتها الخامسة والثلاثين، حيث من المقرر أن يشهد كلمة لقائد الحركة في القطاع يحيى السنوار.