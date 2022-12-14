علم فلسطين خطف أجواء المونديال والتضامن مع فلسطين واجب عربي

الدوحة/ مؤمن الكحلوت:

خطف العلم الفلسطيني والكوفية الأجواء خلال المونديال، وأصبحت مادة لحديث وسائل الإعلام العالمية، بعد تضامن الجماهير واللاعبين مع القضية الفلسطينية خلال مجريات مونديال قطر"2022"، حتى تحدث البعض أن فلسطين مشاركة في المونديال بتواجدها في معظم المباريات.

كما أحدث تأهل المنتخب المغربي لنصف نهائي بطولة كأس العالم، مفاجأة كبيرة، وبات يحظى بدعم كبير وواسع من جميع الجماهير العربية.

والتقت صحيفة فلسطين مع عدد من نجوم الكرة العربية السابقين، ومحللي قنوات "bein sport"، وسبق لعدد منهم أن شاركوا في مونديالات سابقة، وتحدثوا عن تضامن الجماهير مع قضية فلسطين ودعمهم لها، والأسباب التي أدت لتحقيق المغرب لنتائج إيجابية.

صايفي .. من حقنا التضامن مع فلسطين

وقال لاعب المنتخب الجزائري الأسبق رفيق صايفي، "من حقنا كعرب التضامن مع فلسطين، وقضيتها العادلة، لأن الجميع مؤمن بأنها مظلومة، ومن حقها التحرر من الظلم الواقع عليها".

وأضاف صايفي، أن تواجد العلم الفلسطيني في المباريات أصبح شيء طبيعي وعادة وتقاليد، مشيراً إلى أنه أقل واجب التضامن مع فلسطين.

وأكد صايفي أن حب فلسطين له ولكل رياضي عربي، مُتمنياً أن تكون متواجدة في المحافل الرياضية العالمية مستقبلاً.

وبخصوص حظوظ المنتخب المغربي أمام نظيره الفرنسي، لم يستبعد صايفي فوز المغرب اليوم، ولما لا تتويج المغربي اللقب كونه يحمل جميع المقومات.

الطرابلسي .. نحن مرتبطين بفلسطين

ووجه النجم التونسي حاتم الطرابلسي لاعب ناديي مانشستر سيتي الإنجليزي وأياكس أمستردام الهولندي الأسبق، في بداية حديثه لشعب فلسطين وغزة على وجه الخصوص، على الصمود الأسطوري، في وجه الاحتلال الصهيوني.

وأكد الطرابلسي أن العرب مترابطين دينياً وتاريخياً بفلسطين، وما يحدث هو شيء تلقائي يُعبرون من خلاله عن حبهم لفلسطين، موجهاً شكره لدولة قطر على التنظيم الرائع للمونديال، وتسهيلها رفع العلم الفلسطيني، مُتمنياً أن تنعم فلسطين بالحرية في أقرب وقت، ورفع العلم فوق المسجد الأقصى في القدس.

وأوضح الطرابلسي، أن وصول المغرب للدور نصف النهائي لم يكن مفاجأة، مُشيراً إلى أن المفاجأة تحدث مرة واحدة، لكن أن يتغلب على عدة فرق كبيرة وعريقة، فهو بذلك يستحق أن يتواجد في هذا الدور، وجميع العرب خلفهم لتحقيق انجاز تاريخي بتحقيق اللقب.

شيبو .. شكراً لجماهير فلسطين التي ساندت المغرب

وشكر يوسف شيبو قائد ونجم المنتخب المغربي الأسبق، الجماهير الفلسطيني على مساندتها ودعمها لمنتخب المغرب، خاصة بعدما شاهد الصور التي تناقلتها وسائل الإعلام في قطاع غزة.

وأشار شيبو، إلى أن التضامن مع قضية فلسطين ليس جديداً، وأنه زاد كون البطولة تُقام على أرض عربية، مُتمنياً أن تعيش فلسطين وشعبها بأمن واستقرار.

واتفق شيبو مع زميله حاتم الطرابلسي، بأن صعود المغرب لم يعد مفاجأة، بعد أن تخطيه عدة قوية ومرشحة لنيل اللقب، وأن تأهل المغرب جاء عن جدارة واستحقاق، ودعم الجمهور العربي كان له دور كبير.

المحمدي .. دعم فلسطين واجب على كل عربي

أحمد المحمدي نجم الكرة المصرية ونادي أستون فيلا الإنجليزي الأسبق، قال أن دعم فلسطين في المحافل الرياضية، هو واجب على كل رياضي عربي، لأن قضية فلسطين تستحق المساندة.

وأكد المحمدي، أن فلسطين لم تغب يوماً عن قلوب العرب، وما يحدث في المونديال من تضامن معها من الجميع، لم يكن مُستغرباً، مُتمنياً أن يُشاهدها يوماً حرة ومستقلة.

وعن تأهل المغرب للدور نصف النهائي من المسابقة، أوضح أن المنتخب يمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين الذين يلعبون في الدوريات الأوربية ولديهم الخبرة الكبيرة، في التعامل مع المواجهات الكبرى، مُتمنياً أن يستطيع المنتخب المغربي تجاوز نظيره الفرنسي اليوم والتأهل لنهائي أكبر بطولة عالمية.

الحوسني .. التضامن مع فلسطين لفت الأنظار أوصل رسائل

عماد الحوسني لاعب منتخب عُمان السابق، قال أن التضامن مع فلسطين في هذا المحفل العالمي لفت الأنظار بشدة، وأوصل عدة رسائل أن قضية فلسطين عادلة، ويجب أن تنتهي معاناة الشعب الفلسطيني بسرعة.

وأشار الحوسني إلى أن التضامن مع فلسطين، يجب أن يستمر حتى أن تتحرر، مُتمنياً راحة البال لشعبها الصابر والمعطاء.

وأكد الحوسني، أن خروج البرازيل من البطولة كان مفاجئاً خاصة بعد العرض الذي قدمته أمام منتخب كوريا، أما منتخب المغرب ففرض نفسه على الجميع، من خلال الأداء الكبير الذي يقدمه، وبات مُطالب بتحقيق اللقب، وخاصة أنه يمتلك كل المقومات.