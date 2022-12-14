" رؤوف خليف " فلسطين في قلوب جميع العرب

الدوحة/ مؤمن الكحلوت:

قال رؤوف خليف المعلق الرياضي المعروف في قنوات bein sport، أنّ فلسطين في قلوب جميع العرب أحرار العالم، ومن الطبيعي أن يتم التضامن معها خلال بطولة مونديال قطر 2022.

وأكد خليف خلال حديثه لـ" فلسطين أون لاين "، أنه تم استغلال إقامة البطولة في قطر بالشكل الأمثل، لتسليط الضوء على القضية الفلسطينية، وشاهد العالم كله، حتى المحتل الإسرائيلي، ووصلت الرسالة للجميع.

وأضاف خليف، أنّ الجميع قام بواجبه تجاه فلسطين، وهو أقل ما يمكن تقديمه لها، مشيرًا إلى أنه لا يوجد عربي لا يحب فلسطين.

وأشاد خليف بما قدمه المنتخب المغربي في المونديال، وأكد أنه لا مستحيل أمام المغرب، وجميع العرب خلفهم، لتحقيق الفوز أمام فرنسا اليوم، ومن ثم التأهل للنهائي والفوز باللقب، وهو ليس صعب المنال، في ظلّ النتائج التي حقّقها أسود الأطلس في الأدوار السابقة، والفوز على أعرق المنتخبات " بلجيكا وإسبانيا والبرتغال".