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رسمياً .. صرف جزء من منحة الرئيس عباس لأندية غزة

14 ديسمبر 2022 . الساعة 02:33 بتوقيت القدس
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صورة سابقة لتسليم أحد الأندية شيك المجلس الأعلى
غزة/ فلسطين أون لاين :

كشفت مصادر موثوقة النقاب صرف جزء كبير من منحة المجلس الأعلى للشباب والرياضة، والمقدمة من الرئيس محمود عباس لأندية قطاع غزة.

 

وأكدت المصادر، أن الشيكات أصبحت جاهزة، وسيتم توزيعها على الأندية خلال الأيام القادمة، حيث سيحصل كل ناد على نسبة 50% من قيمة المنحة الأساسي.

 

وسيتم تجميد النصف الأخر من قيمة المنحة في الوقت الحالي، بسبب الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها السلطة الفلسطينية.

 

وتنتظر الأندية صرف المنحة بفارغ الصبر، بعد غيابها عن خزائنها منذ 3 سنوات، وتراكمت عليها الديون بشكل كبير جداً، بسبب عدم وجود مصادر دخل ثابتة لديها، واعتمادها على المنح.

#أندية غزة #منحة الرئيس عباس

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