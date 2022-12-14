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مفاجأة.. ديشان تخلص من بنزيمة في المونديال

14 ديسمبر 2022 . الساعة 02:09 بتوقيت القدس
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بنزيما ويشان

كشفت تقارير إعلامية، يوم الثلاثاء، أن ديديه ديشان، مدرب المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم، لم يصبر على إصابة المهاجم كريم بنزيمة، الذي كان بمقدوره المشاركة مع بطل العالم في دور الـ 16 بالنسخة الحالية للمونديال.

حرمت الإصابة مهاجم ريال مدريد من المشاركة في النسخة الحالية لكأس العالم والمقامة في قطر، وقرر بعدها الجهاز الفني بقيادة ديشان استبعاده عن المنتخب، على الرغم من أن المدرب الفرنسي رفض ضم لاعب آخر بديلاه له، وفي اليوم التالي عقب إصابته غادر بنزيمة معسكر "الديوك" في قطر.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقرير نشرته عبر موقعها الالكتروني: بعد استبعاده عن المونديال تم تحديد فترة نقاهة للاعب لمدة 3 أسابيع تنتهي في بداية ديسمبر، لعبت فرنسا مباراتها في دور الـ 16 أمام بولندا في الرابع من الشهر الجاري، وخلال تلك الفترة عاد بنزيمة إلى مدريد بحالة ممتازة، كان ذلك في 29 نوفمبر.

وأضافت الصحيفة: ديشان لم يمنح بنزيمة المزيد من الصبر، وكان من الممكن أن يتعامل مع موقف بنزيمة بطريقة مختلفة تماما.

وفي وقت سابق، لفتت تقارير صحافية فرنسية إلى أن رحيل بنزيمة عن معسكر المنتخب بسبب إصابته، جعل الفريق أكثر حرية واتحادا، وساهم في زيادة المشاعر الإيجابية داخل صفوف بطل العالم 2018.

المصدر / وكالات
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