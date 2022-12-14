نجم عالمي: ما يحدث مع المغرب ليس "مفاجأة"

اعتبر الأسطورة السويدي زلاتان إبراهيموفيتش أن ما يحدث مع منتخب المغرب في بطولة كأس العالم الحالية ليس مفاجأة، مؤكداً أن ليونيل ميسي قائد الأرجنتين سيرفع الكأس في النهاية.

وقال إبراهيموفيتش: كنت أعلم أن منتخب المغرب جيد للغاية، وفي هذه البطولة من المتوقع حدوث أي شيء لكن وصوله إلى نصف النهائي كان أمراً مفاجئاً بالنسبة لي، وبالتأكيد أنهم أسعدوا الناس الذي يحبون مثل هذه الأمور، لأن صعود منتخب غير مرشح يعتبر أمراً مبهجاً.

وواصل: منتخب فرنسا قوي، ووصول كرواتيا إلى نصف النهائي ليس مفاجئاً بالنسبة لي، لكن أظن الفائز معروف وهو ليونيل ميسي الذي سيرفع الكأس يوم الأحد.

المصدر / وكالات