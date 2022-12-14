فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مجلس طلبة بيرزيت يطالب السلطة بوقف القمع والاعتقال بحق الطلبة

نجم عالمي: ما يحدث مع المغرب ليس "مفاجأة"

دراسة صادمة: خلل في القلب يرتبط بفايروس كورونا

ثلث مستخدمي الإنترنت يقعون ضحايا لخرق بيانات

روسيا تضع شرطها لتحقيق السلام مع أوكرانيا

إسرائيليون يخططون للهجرة بسبب عودة اليمين المتطرف للحكم

محامون من أجل العدالة تدين حملات التحريض بحق الناشط الحقوقي كراجة

صحيفة فلسطين تُطلق ملحقًا خاصًّا حول ذكرى انطلاقة حماس الـ35

ميسي يقود الأرجنتين إلى النهائي بفوز كبير على كرواتيا

طلائع الجسر الجوي المغربي تبدأ في الوصول إلى قطر قبل مباراة فرنسا

نجم عالمي: ما يحدث مع المغرب ليس "مفاجأة"

14 ديسمبر 2022 . الساعة 01:01 بتوقيت القدس
...
منتخب المغرب

اعتبر الأسطورة السويدي زلاتان إبراهيموفيتش أن ما يحدث مع منتخب المغرب في بطولة كأس العالم الحالية ليس مفاجأة، مؤكداً أن ليونيل ميسي قائد الأرجنتين سيرفع الكأس في النهاية.

وقال إبراهيموفيتش: كنت أعلم أن منتخب المغرب جيد للغاية، وفي هذه البطولة من المتوقع حدوث أي شيء لكن وصوله إلى نصف النهائي كان أمراً مفاجئاً بالنسبة لي، وبالتأكيد أنهم أسعدوا الناس الذي يحبون مثل هذه الأمور، لأن صعود منتخب غير مرشح يعتبر أمراً مبهجاً.

وواصل: منتخب فرنسا قوي، ووصول كرواتيا إلى نصف النهائي ليس مفاجئاً بالنسبة لي، لكن أظن الفائز معروف وهو ليونيل ميسي الذي سيرفع الكأس يوم الأحد.

المصدر / وكالات
#منتخب المغرب #منتخب فرنسا #ميسى #قطر2022 #كاس العالم #زلاتان ابراهيموفيتش

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة