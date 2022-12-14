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إسرائيليون يخططون للهجرة بسبب عودة اليمين المتطرف للحكم

14 ديسمبر 2022 . الساعة 00:13 بتوقيت القدس
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اعضاء من اليمين الإسرائيلي المتطرف

كشفت مصادر إعلامية عبرية الثلاثاء، عن مجموعات من دولة الاحتلال تخطط للهجرة إلى الخارج بسبب نتائج الانتخابات، وتشكيل حكومة يمينية متطرفة.

وقال الصحفي في صحيفة "جيروسالم بوست" تسفيكا كلاين إن أحد الأسباب التي تدفع هؤلاء للتخطيط للهجرة، هو "عدم الرضى عن الأوضاع الدينية، والتخوف من فرض الشريعة اليهودية المتطرفة على السكان".

ووفقا لكلاين، فإن هناك مجموعة تتكون من نحو ألف شخص، تعمل هذه الأيام على تجنيد 10 آلاف إسرائيلي للهجرة الجماعية إلى الولايات المتحدة.

وقال: "هذه المجموعة من الشباب وأيضا كبار السن لا تعجبهم نتائج الانتخابات وعودة نتنياهو والأحزاب الدينية والمتطرفة، لذلك قرروا الهجرة إلى الخارج".

وأعلن شخص إسرائيلي أميركي، يعيش حالياً في الولايات المتحدة، أنه على استعداد لاستقبال الإسرائيليين المهاجرين في مزرعة ضخمة يملكها.

وقال: "دولة الاحتلال لم تعد آمنة لليهود، ومن المهم الهجرة إلى الولايات المتحدة وتركها لأنها أصبحت دولة متطرفة جدا".

المصدر / وكالات
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