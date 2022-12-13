ميسي يقود الأرجنتين إلى النهائي بفوز كبير على كرواتيا

قاد ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين الى نهائي كأس العالم لكرة القدم للمرة السادسة في تاريخه، وذلك بفوزه على نظيره الكرواتي وصيف 2018 بنتيجة كبيرة 3-صفر، الثلاثاء على ملعب لوسيل في نصف نهائي النسخة الـ22 المقامة في قطر.

وبمؤازرة حشد كبير من الجمهور الأرجنتيني ما جعل رجال المدرب ليونيل سكالوني يشعرون كأنهم يلعبون على أرضهم، حسم أبطال 1978 و1986 اللقاء في الشوط الأول بفضل هدف للقائد ميسي (34 من ركلة جزاء) وثنائية لخوليان ألفاريس (39 و69).

وتلتقي الأرجنتين في النهائي المقرر الأحد على الملعب عينه مع فرنسا حاملة اللقب أو المغرب اللذين يلتقيان الأربعاء على استاد البيت في الخور.

وعاد الطرفان بالذاكرة الى مونديال 2018 حين تواجها في دور المجموعات، ووقتها حققت كرواتيا فوزاً بثلاثية نظيفة على العملاق الأميركي الجنوبي. في حينها، تصدرت كرواتيا المجموعة بتسع نقاط كاملة واضطر ميسي ورفاقه الى الانتظار حتى الجولة الختامية لحسم تأهلهم بالفوز على نيجيريا 2-1.

وفي هذه النسخة، انتظر الأرجنتينيون أيضاً حتى الجولة الأخيرة لحسم التأهل بعد السقوط الصادم افتتاحاً أمام السعودية (1-2).

وعندما وصلت كرواتيا الى نصف النهائي عام 1998 في مشاركتها المونديالية الأولى بعد الاستقلال عن يوغوسلافيا، مرت أيضاً بالأرجنتين لكن النتيجة كانت حينها لصالح "ألبيسيليتسي" 1-صفر.

لكن موقعة الثلاثاء في لوسيل ارتدت أهمية أكبر بكثير بالنسبة للمنتخبين، لأن بطاقة النهائي على المحك وقد نجح ميسي في حسمها بهدف وتمريرة حاسمة في أمسية بات خلالها صاحب الرقم القياسي بعدد المباريات في النهائيات مشاركة مع الألماني لوتار ماتيوس (25) وأفضل هداف لبلاده في البطولة (11) بعدما رفع رصيده الى 5 أهداف في النسخة الحالية.

المصدر / وكالات