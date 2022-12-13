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صحيفة فلسطين تُطلق ملحقًا خاصًّا حول ذكرى انطلاقة حماس الـ35

13 ديسمبر 2022 . الساعة 21:13 بتوقيت القدس
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منصة مهرجان انطلاقة حركة حماس الذي سيعقد غداً بمدينة غزة

تُطلق صحيفة فلسطين، غدًا ملحقها الورقي والإلكتروني (حماس 35) بمناسبة الذكرى الـ(35) لانطلاقة حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

ويضمُّ ملحق "صحيفة فلسطين" صفحات ناصعة من تاريخ الشعب الفلسطيني تروي كيف تأسّست الحركة وتطورت على مدار عشرات الأعوام، وكيف انتصرت مقاومتها على الاحتلال الإسرائيلي بفعل تطورها ووجود حاضنتها الشعبية.

وما بين تقارير ومقالات وصور، تنوعت "صحيفة فلسطين" في تقديم ملحقها، لتضع بين يدي القارئ محتوى مبتكر يُلبّي رغبة الجمهور.

ومن العناوين التي ستُطرح غدًا في الملحق:

  •  د. موسى أبو مرزوق لـ "فلسطين": حماس اكتسبت "قوة ناعمة" عربيًّا وإسلاميًّا وتتموضع على رأس مشروع المقاومة الفلسطينية.
  •  حماس.. هكذا احتضنت فصائل المقاومة.
  •  الشباب في حماس.. وريث تاريخي لفكر الحركة.
  •  خط أحمر في نهجها.. الثوابت الوطنية بوصلة حماس.
  •  الحاضنة الشعبية وحماس.. التحام عنوانُه فلسطين.
المصدر / فلسطين أون لاين
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