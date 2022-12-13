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بالصور حماس تنهي استعداداتها لمهرجان انطلاقتها الـ35 في غزة

13 ديسمبر 2022 . الساعة 20:05 بتوقيت القدس
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منصة مهرجان إحياء ذكرى انطلاقة حماس الـ35

أنهت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة، استعداداتها لتنظيم مهرجان إحياء ذكرى الانطلاقة الـ35.

ومن المقرر أن تقام فعاليات المهرجان في ساحة الكتيبة غربي مدينة غزة يوم غد الأربعاء.

ويحمل المهرجان عنوان"آتون بطوفان هادر"، حيث حملت منصة المهرجان صورة للمسجد الأقصى ويسير نحوها جماهير الأمتين العربية والإلامية.

قال الناطق باسم حركة حماس د. عبد اللطيف القانوع:  أعلام الدول العربية والإسلامية الحاضرة في لوحة حـاس في ذكرى إنطلاقتها الــ35 دليل على أن المسجد الأقصـ،ـى يجب أن يبقى البوصلــة المهمــة لأمتنـا ومحــور قضاياهــا وعلى أولوياتهــا.

وأضاف: "هذا يتطلب استنهاض شعوب أمتنا العربية والإسلامية دعماً وإسناداً للقـدس وانتصاراً لقضيتنا العادلة".

ووصل مساء االيوم، قائد حركة حماس بغزة يحيى السنوار ولفيف من قيادات الحركة مكان المهرجان، متفقدين سير عمل التجهيزات المستمرة على قدم وساق.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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