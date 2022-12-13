نعيم: تصويت الأمم المتحدة لصالح شعبنا يعبر عن حالة التضامن العالمي مع قضيتنا

رحب عضو قيادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة د. باسم نعيم، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة أربعة قرارات مركزية لصالح فلسطين في جلسة أمس، وبأغلبية ساحقة.

وقال نعيم اليوم الثلاثاء: "إن هذا التصويت يعبر بشكل واضح عن حالة التضامن العالمي مع القضية الفلسطينية وعدالتها، ووقوف الدول مع حق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير".

وأضاف بأن ذلك يعكس على الجانب الآخر، عند قراءة السلوك التصويتي للدول، حالة العزلة الشديدة التي يمر بها الكيان الصهيوني مؤخراً، والتي كان يحجبها دوما الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن.

ودعا نعيم حلفاء الاحتلال التقليديين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، بالكف عن حماية هذا الكيان العنصري الفاشي وتبني سياسة الكيل بمكيالين، مطالبا إياهم بالانحياز للشرعية الدولية التي تؤكد في كل مرة حقوقنا الأساسية، إذا كانت معنية حقاً بالاستقرار والأمن في الإقليم وخارجه.

المصدر / فلسطين أون لاين