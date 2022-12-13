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"الهيئة المستقلة" تطالب أمن السلطة بوقف استدعاء واعتقال نشطاء من حماس

13 ديسمبر 2022 . الساعة 19:02 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

استنكرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" حملة الاستدعاءات والاعتقالات التي تنفذها أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية بحق نشطاء وطلبة جامعيين، خاصة من المحسوبين على الكتلة الإسلامية وحركة حماس، بالتزامن مع اقتراب ذكرى انطلاقة الحركة، بما يؤشر إلى محاولة لمنع وتقييد الاحتفاء بهذه المناسبة.

ووثّقت الهيئة خلال الأيام الماضية استدعاء عشرات النشطاء السياسيين ونشطاء في الحركة الطلابية، وتوقيف عدد منهم لفترات متفاوتة، لا يزال ما لا يقل عن ثلاثين منهم قيد الاحتجاز حتى هذه اللحظة حسب توثيقات الهيئة، علمًا بأنّ الاستدعاءات والاعتقالات لا تزال مستمرة ومتركزة في محافظات رام الله وبيت لحم والخليل. 

وقالت الهيئة: ننظر بخطورة بالغة إلى الطريقة التي جرى فيها تنفيذ بعض هذه الاعتقالات، وما رافقها من استخدام للقوة المفرطة في التعامل مع عائلات المعتقلين وترويعهم، الأمر الذي يستدعي فتح تحقيق في هذه الحالات، خاصة حالة الاعتداء على المواطنة رنين الهور،أثناء اعتقال شقيقها ووالدها في منطقة صوريف شمال الخليل. 

واعتبرت أنّ هذه الإجراءات تُشكّل انتهاكًا خطيرًا لحرية التعبير وحرية العمل السياسي والتجمع السلمي، فإنها تطالب بالإفراج الفوري عن جميع الموقوفين ووقف حملة الاستدعاءات. وتشير الهيئة  إلى أنّ باحثيها قاموا خلال يومي الإثنين والثلاثاء بزيارة عدد من الموقوفين للاطلاع على ظروف توقيفهم والإجراءات المُتخَذة بحقهم. 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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