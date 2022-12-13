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تفاصيل توقيع اتفاقية لافتكاك شهادات الطلبة الجامعية

13 ديسمبر 2022 . الساعة 18:57 بتوقيت القدس
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جانب م توقيع الاتفاقية

وقعت وزارة العمل في غزة، اليوم الاثنين، اتفاقية "افتكاك الشهادات الجامعية مقابل العمل" بالتعاون مع مؤسسة أمان فلسطين الماليزية.

وأوضح وكيل الوزارة إيهاب الغصين، أن المشروع يهدف لمساعدة الخريجين المتعطلين عن العمل، والمحتجزة شهاداتهم لدى الجامعات من حملة شهادة البكالوريوس، منذ عدة أعوام، خاصة وأن بعض الجامعات تعاني من أزمات مالية.

وأضاف الغصين: هناك الكثير من الطلبة الذين لم يتمكنوا من استخراج شهاداتهم، ودفع ماتبقى من الرسوم المطلوبة منهم، لدى الجامعات، حيث يهدف المشروع إلى توفير فرصة عمل لكل خريج متعطل، مقابل افتكاك شهادته من الجامعة التي تخرج منها.

وأكد الغصين أن الخريج لديه الفرصة لتنمية خبرته في مجال عمله، مبيناً أنه إذا اثبت جدارته من الممكن الاستدامة معه في العمل. وفق حديثه لـ"الرأي"

من جهته، قال مدير مؤسسة أمان فلسطين الماليزية عمر صيام، إن تم رصد ميزانية لهذا المشروع تقدر بـ 150 ألف دولار لمساعدة الطلبة المتعثرة أمورهم في استلام شهاداتهم الجامعية بعد التخرج. 

وذكر صيام لـ "الرأي" أن جزء من المشروع يهدف لتشغيل الخريجين لمدة ثلاثة شهور، ومساعدتهم، على تلمس طريقهم في سوق العمل بعد ذلك.

المصدر / فلسطين أون لاين
#شهادات الطلبة الجامعية #وزارة العمل غزة

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