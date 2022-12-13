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تفاصيل توقيع اتفاقية لافتكاك الشهادات الجامعية للطلبة

13 ديسمبر 2022 . الساعة 18:57 بتوقيت القدس
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جانب من توقيع الاتفاقية

وقّعت وزارة العمل في غزة، اليوم الإثنين، اتفاقية "افتكاك الشهادات الجامعية مقابل العمل" بالتعاون مع مؤسسة أمان فلسطين الماليزية.

وأوضح وكيل الوزارة إيهاب الغصين، أنّ المشروع يهدف لمساعدة الخريجين المتعطلين عن العمل، والمحتجزة شهاداتهم لدى الجامعات من حملة شهادة البكالوريوس، منذ عدة أعوام، خاصة وأنّ بعض الجامعات تعاني من أزمات مالية.

وأضاف الغصين: هناك الكثير من الطلبة الذين لم يتمكنوا من استخراج شهاداتهم، ودفع ماتبقّى من الرسوم المطلوبة منهم، لدى الجامعات، حيث يهدف المشروع إلى توفير فرصة عمل لكلّ خريج مُتعطّل، مقابل افتكاك شهادته من الجامعة التي تخرَّج منها.

وأكد الغصين أنّ الخريج لديه الفرصة لتنمية خبرته في مجال عمله، مُبينًا أنه إذا أثبت جدارته من الممكن الاستدامة معه في العمل. وِفق حديثه لـ"الرأي"

من جهته، قال مدير مؤسسة أمان فلسطين الماليزية عمر صيام: إنه تم رصد ميزانية لهذا المشروع تُقدّر بـ150 ألف دولار لمساعدة الطلبة المُتعثّرة أمورهم في استلام شهاداتهم الجامعية بعد التخرج. 

وذكر صيام لـ "الرأي" أنّ جزءًا من المشروع يهدف لتشغيل الخريجين لمدة ثلاثة أشهر، ومساعدتهم، على تلمُّس طريقهم في سوق العمل بعد ذلك.

المصدر / فلسطين أون لاين
#شهادات الطلبة الجامعية #وزارة العمل غزة

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