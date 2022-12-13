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22 عملًا مقاومًا في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

13 ديسمبر 2022 . الساعة 18:55 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

تواصلت عمليات المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة، وتم تسجيل 22 عملًا مقاومًا بينها عمليتا إطلاق نار.

ووثّق مركز المعلومات الفلسطيني "معطي" وقوع عمليتي إطلاق نار في جنين وبيت لحم، وإلقاء زجاجة حارقة، وتصدٍّ لاعتداءات المستوطنين، إلى جانب مواجهات متفرقة بالضفة.

 ورصد مركز معطى 12 نقطة مواجهة في محافظات الضفة الغربية، تخللها عمليات إلقاء حجارة صوب آليات وجنود الاحتلال.

وفي العمليات النوعية، أطلق مقاومون النار على حاجز الجلمة في جنين، ومعسكر قبة راحيل في بيت لحم، فيما أحرق الشباب الثائر كاميرات مراقبة لقوات الاحتلال في بلدة الطور بالقدس المحتلة.

 واندلعت المواجهات على حاجز قلنديا وبلدة العيساوية ومخيم شعفاط وبلدة الطور في القدس المحتلة، إلى جانب مواجهات وتصدٍّ للمستوطنين وتحطيم مركباتهم في رام الله ونابلس، والخليل.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الضفة الغربية #المقاومة الفلسطينية

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