مدوخ: الارتقاء بالكوادر والبنية التحتية يُعزّزان التحول الرقمي

أكد وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غزة سهيل مدوخ، على أهمية الارتقاء بالكادر البشري والبنية التحتية للاتصالات كمرتكزات لتعزيز التحول الرقمي.

جاء ذلك خلال مشاركة مدوخ في فعاليات انطلاق أسبوع فلسطين التكنولوجي (إكسبوتك 2022) في دورته الثامنة عشر، اليوم الثلاثاء، الذي يهدف للتطلع لتحقيق هوية رقمية فلسطينية.

وشكر مدوخ اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية "بيتا" لتنظيم هذه الفعالية والتظاهرة التقنية ومجموعة الاتصالات الفلسطينية الراعي الرسمي لإكسبوتك وكافة المؤسسات الراعية لهذا الحدث.

وأضاف أن شعار إكسبوتك لهذا العام "نحو تحقيق هوية رقمية فلسطينية" هو شعار العالم أيضا الذي يجاري الاقتصاد الرقمي، اقتصاد الثورة الصناعية الرابعة، والتي أصبحت التكنولوجيا الرقمية والتحول الرقمي منتجة للقيمة الاقتصادية، والذي يمتد دورها إلى حياة الانسان بشتى النواحي الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية.





وذكر مدوخ، أن التحول الرقمي امتدت آثاره لتصل للغذاء والإدارة العامة والنقل والمواصلات والمعلومات والتجارة وغيرها من الأنشطة التكنولوجيا الحديثة التي شكلت أساس الاقتصاد الرقمي، والذي محورها النفاذ إلى الإنترنت عبر الحزم العريضة الثابتة والنقالة، وإنترنت الأشياء، والقدرات الهائلة للحوسبة السحابية، والبيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا المالية.

ولفت إلى أن الاتحاد الدولي للاتصالات أقرّ برنامج التوصيل 2030 بهدف دفع عجلة مساهمة التقدم التكنولوجي في التعجيل بتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDG) للأمم المتحدة بحلول عام 2030.

واستعرض مدوخ ما حققته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال هذا العام 2022م في إطار التحول الرقمي والاقتصاد الرقمي وفقا لمقاصد برنامج التوصيل 2030 ووفقا للمقصد الأول "اعتماد الدول برنامجاً رقمياً أو استراتيجية رقمية.

وأوضح أن الوزارة أعدت بالشراكة مع المؤسسات ذات العلاقة استراتيجية الاقتصاد الرقمي، وأنها شكلت لجنة لتنفيذ مبادرات التحول الرقمي والذكي، بالإضافة للإطار الاستراتيجي للتحول الرقمي الحكومي المعتمد.

أما فيما يخص مقصد "تفاعل السكان مع الخدمات الحكومية على الإنترنت"، بين مدوخ، أنه خلال "إكسبوتك "2021 أعلنت الوزارة عن إطلاق البوابة الرقمية للمعاملات الحكومية، ومع نهاية العام 2022 وصلت الخدمات الحكومية عبر البوابة الى 85 خدمة حكومية، فيما وصل عدد المعاملات الالكترونية الحكومية المقدمة خلال العام 2022 (280) ألف معاملة الكترونية، وارتفاع عدد مستخدمي نظام التسجيل الإلكتروني الموحد بنسبة 15% مقارنة بالعام 2021، حيث وصل الى (850) ألف مستخدم، وزيادة عدد الاستعلامات عن البيانات الحكومية للعام 2022 بمقدار 25% مقارنة بالعام 2021، حيث وصل عدد الاستعلامات الى (360) مليون حركة استعلام.

وعلى صعيد مقصد "تعزيز الابتكار القائم على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات"، أفاد بأن الوزارة عملت على مع مختلف الشركاء على دعم قطاع الريادة والابتكار في فلسطين، وأن العمل جاري على اعداد نظام لتنظيم عمل حاضنات ومسرعات الأعمال ومساحات العمل المشتركة، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على إجراء تسهيلات حكومية واسعة لشركات تعهيد الأعمال وصناعة البرمجيات.





وأشار مدوخ، إلى أن هذه التسهيلات سترى النور خلال الفترة القادمة، موضحا أنه سيعقد خلال هذا الشهر أول مؤتمر للعمل عن بعد بتنظيم من المجلس الوطني للعمل عن بعد.

وذكر أن الوزارة نفذت مع المؤسسات الشريكة وزارة العمل والمالية المشروع الحكومي "WE Start" بمبلغ مليون شيكل لبناء قدرات الخريجين ودمجهم في سوق العمل عن بعد، مضيفاً أن هذا المشروع بدأ منتصف هذا العام بتنفيذ حاضنة الأعمال والتكنولوجيا في الجامعة الاسلامية وشركة فيجن بلس، واستفاد منه (210) خريجا في مجالات البرمجة والتصميم والديكور والترجمة وكتابة المحتوى والمحاسبة.

وأوضح مدوخ، أن الوزارة عملت على إنجاز مسابقة أفضل فكرة شبابية ابتكارية داعمة للتحول الرقمي في العمل الحكومي بمشاركة (72) متسابق وتم منح جوائز للفائزين الثلاثة الأوائل واحتضان الفكرة الفائزة في حاضنة الأعمال والتكنولوجيا، وأن الوزارة انجزت بالتعاون مع الشركاء مشروع الترميز البريدي في المحافظات الجنوبية، والذي يشكل رافعه مهمة للتجارة الالكترونية.

وفيما يخص مقصد "تشجيع زيادة وفعالية الشراكات والتعاون في بيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات"، بين أن الوزارة شكّلت المجلس الاستشاري للوزارة، والذي يضم القطاع الخاص والأكاديمي والنقابي والخبراء، وتم عقد (10) جلسات وقدم المجلس (98) توصية ودراسة موضوع، وتم عقد اللقاء الأول للفاعلين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكما شكلت لجنة خماسية من اجل اعداد إطار عام لمواءمة مهارات الخريجين في سوق العمل.

ونوه مدوخ إلى أن الوزارة وفي إطار تعزيز البيئة التمكينية والتنافسية لشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اصدرت قرارا بتسديد نسبة 50% من رسوم التراخيص الحالية والمتراكمة عن جميع شركات الاتصالات وتكنولوجيا والبريد، حيث استفاد من هذا القرار (293) شركة، وأن الوزارة انتهت من مشروع التأهيل الاقتصادي للشركات الناشئة والمشاريع الريادية المتضررين من عدوان 2021 واستفاد من المشروع (40) شركة ومشروع ريادي بقيمة 200 ألف دولار بالتعاون مع اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية "بيتا".

كما استحضر قيود الاحتلال على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث الاحتلال الرقمي على فلسطين وقطاع غزة بالتحديد، مبيناً أن قطاع غزة المكان الوحيد في العالم الذي يستخدم فقط تقنيات الجيل الثاني لخدمات المحمول، بينما تغطي شبكات الجيل الرابع والخامس دول العالم، علاوة على السيطرة على الطيف الترددي الفلسطيني بالكامل وتقييد ومنع دخول الاجهزة والمعدات التقنية وتقييد حركة الخبراء والمختصين، مما أثر سلبا على نواحي تنموية متعددة وانعكس على بيئة التحول الرقمي المنشود.

وأعرب مدوخ عن أمله أن تكون المرحلة القادمة عبارة عن برامج عمل للارتقاء بالكادر البشري في مجال التخصصات التقنية، وتعزيز الشراكة بين الأطراف الفاعلة ومزيدا من اندماج التكنولوجيا في الأعمال والصناعات، وجسر الفجوة الرقمية القائمة، آملاً أن يحقق المؤتمر التقني إكسبوتك 2022 النتائج المرجوة بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد الرقمي وأن يشكل انعطافه محورية في صياغة التحول الرقمي الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين