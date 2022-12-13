شرطة المرور بغزة تصدر تنويهاً مهماً للسائقين

أصدرت إدارة المرور والنجدة – الشرطة، في قطاع غزة، تنويهاً مهماً إلى السائقين والمواطنين.

وفيما يلي التنويه كاملاً كما وصل "فلسطين أون لاين":

🚨🚓 تنويه مهم للسائقين

👈🏻 نعلمكم بوجود إغلاق لعدد من الشوارع في مدينة غزة ومنع دخول المركبات فيها يوم غد الأربعاء، في الفترة ما بين الساعة 8:00 صباحاً وحتى 4:00 عصراً؛ وذلك بسبب وجود فعالية في ساحة الكتيبة، على النحو الآتي:

1️⃣ مفترق "الصناعة" شرقاً حتى دوار "الحسبة" على ساحل البحر غرباً.

2️⃣ مفترق "حيدر عبد الشافي" شمالاً حتى مفترق "برج الرياض" قبل دوار "أبو مازن" جنوباً.

3️⃣ مفترق "شركة الاتصالات" شمالاً حتى "محطة فارس" جنوباً.

شاكرين تعاونكم



إدارة المرور والنجدة – الشرطة

الثلاثاء 13 ديسمبر 2022

المصدر / فلسطين أون لاين