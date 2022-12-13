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بالصور انخفاض جديد وملموس على أسعار صرف الدولار أمام الشيكل

13 ديسمبر 2022 . الساعة 16:29 بتوقيت القدس
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أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الشيكل انخفاضاً جديداً وملموساً.

وبلغ حجم الانخفاض 5 شواكل في كل صرف 100 دولار.

وبلغ سعر صرف الدولار أمام الشيكل مساء اليوم 3.39 مقابل 3.44 مساء أمس.

 

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المصدر / فلسطين أون لاين
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