انخفاض جديد وملموس على أسعار صرف الدولار أمام الشيكل

شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الشيكل انخفاضاً جديداً وملموساً.

وبلغ حجم الانخفاض 5 شواكل في كل صرف 100 دولار.

وبلغ سعر صرف الدولار أمام الشيكل مساء اليوم 3.39 مقابل 3.44 مساء أمس.





عناوين ملف الانطلاقة الـ35

- د. موسى أبو مرزوق لـ "فلسطين":

حماس اكتسبت "قوة ناعمة" عربيًّا وإسلاميًّا وتتموضع على رأس مشروع المقاومة الفلسطينية

- القيادية شراب تكشف لـ"فلسطين" محطات تطور الحركة النسائية في حماس

- حماس.. هكذا احتضنت فصائل المقاومة

- الشباب في حماس.. وريث تاريخي لفكر الحركة

- خط أحمر في نهجها.. الثوابت الوطنية بوصلة حماس

- الحاضنة الشعبية وحماس.. التحام عنوانه فلسطين

المصدر / فلسطين أون لاين