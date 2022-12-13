انخفاض جديد وملموس على أسعار صرف الدولار أمام الشيكل

شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الشيكل انخفاضاً جديداً وملموساً.
وبلغ حجم الانخفاض 5 شواكل في كل صرف 100 دولار.
وبلغ سعر صرف الدولار أمام الشيكل مساء اليوم 3.39 مقابل 3.44 مساء أمس.
عناوين ملف الانطلاقة الـ35
- د. موسى أبو مرزوق لـ "فلسطين":
حماس اكتسبت "قوة ناعمة" عربيًّا وإسلاميًّا وتتموضع على رأس مشروع المقاومة الفلسطينية
- القيادية شراب تكشف لـ"فلسطين" محطات تطور الحركة النسائية في حماس
- حماس.. هكذا احتضنت فصائل المقاومة
- الشباب في حماس.. وريث تاريخي لفكر الحركة
- خط أحمر في نهجها.. الثوابت الوطنية بوصلة حماس
- الحاضنة الشعبية وحماس.. التحام عنوانه فلسطين
المصدر / فلسطين أون لاين