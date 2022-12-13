هنية يهاتف مزهر مهنئًا الجبهة الشعبية في ذكرى انطلاقتها

هاتف الأخ المجاهد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ظهر اليوم الثلاثاء الرفيق جميل مزهرنائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حيث قدم له التهنئة في ذكرى انطلاقتها.

وقال رئيس الحركة خلال الاتصال "نتقدم باسم قيادة وكوادر حركة حماس في الداخل والخارج لكم وللأمين العام للجبهة الأسير القائد أحمد سعدات وقادة وكوادر الجبهة في الوطن والشتات بالتهنئة الحارة في ذكرى انطلاقة الجبهة الشعبية، مشيدًا بمسيرتها النضالية والكفاحية وتاريخها المجيد الذي سطرته بالتضحيات والبطولات وحفاظها على خطها الثابت في مسيرة المقاومة وحقوق وثوابت شعبنا الفلسطيني.

وأكد أن العمل على إطلاق سراح الأسرى من سجون الاحتلال على رأس سلم أولويات وأجندة المقاومة.

وأضاف أننا عملنا وسنعمل معًا على طريق المقاومة والتحرير، وسنمضي سويًا في تحقيق تطلعات شعبنا في الحرية والعودة والاستقلال واستعادة حقوقه كاملة.

من جانبه عبر السيد جميل مزهر عن تقديره وشكره للاتصال، ومعبرًا عن اعتزازه بالعلاقة مع حماس، مهنئًا بدوره حركة حماس في ذكرى انطلاقتها التي شكلت إضافة نوعية في العمل الوطني، مؤكدا على العلاقة الراسخة بين الفصيلين.

المصدر / فلسطين أون لاين