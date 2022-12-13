وظيفة شاغرة في جمعية سواعد للإغاثة والتنمية

إعلان توظيف صادر عن جمعية سواعد للإغاثة والتنمية تعلن فيه عن وظيفة مدير صفحات سوشال ميديا وموقع إلكتروني (مصمم جرافيك، كاتب محتوى، مسوق رقمي) على أن تتوفر فيه الشروط التالية:

متطلبات الوظيفة:

- أن يكون المتقدم/ة حاصل/ة على شهادة دبلوم كحد أدنى تخصص وسائط متعددة أو أي تخصص ذا علاقة.

- إتقان برامج حزمة أدوبي ( ( photoshop, illustrator, ndesign, premier, after effect)

- إتقان تصاميم الهوية البصرية، المطبوعات، تصاميم السوشال ميديا، انفوجرافيك

- لديه/ها معرفة جيدة في إدارة صفحات السوشال ميديا والمواقع الالكترونية.

- معرفة بإدارة الحملات الإعلانية الممولة على صفحات السوشال ميديا.

- معرفة جيدة باستخدام تحليلات جوجل Google Analytics .

- يمتلك المتقدم/ة مهارات جيدة في اللغة الإنجليزية.

المهام الوظيفية:

- عمل تصاميم وفيديوهات السوشال ميديا والموقع الالكتروني وأي أعمال أخرى يتم طلبها من طرف المؤسسة.

- كتابة محتوى إبداعي لمنشورات السوشال ميديا والموقع الإلكتروني (باللغة العربية).

- إدارة صفحات السوشال ميديا للمؤسسة (فيس بوك، انستغرام، تويتر، تيك توك) بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤسسة.

- عمل الإعلانات الممولة على صفحات السوشال ميديا ضمن خطة إعلانات واضحة.

- استخدام تقنية تحليلات جوجل لتتبع زوار الموقع وتقييم النشاط على صفحات التواصل الاجتماعي.

- تحديث صفحات السوشال ميديا والموقع الإلكتروني بشكل دوري.

- اعتماد خطة نشر محددة ضمن جدول زمني على صفحات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني.

- تقديم تقارير شهرية حول الأعمال المنجزة ووضع الصفحات والموقع الإلكتروني.

- بالإضافة إلى ما ذكر أعلاه، عدم ممانعة المتقدم/ة التواجد في أي عمل ميداني خاص بمشاريع المؤسسة والظهور في الصور.

طريقة التسجيل

على المتقدم/ة تعبئة الطلب من خلال الضغط ( هنا )

- نتمنى التوفيق لجميع المتقدمين