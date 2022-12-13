فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مدرب المغرب: سنلعب أمام فرنسا للتأهل إلى نهائي المونديال

وظيفة شاغرة في جمعية سواعد للإغاثة والتنمية

الاحتلال يهدم منزلًا قيد الإنشاء في نابلس

الشباب في حماس

في ذكرى انطلاقتها.. أبرز شهداء قيادات الصف الأول لـ "حماس"

نجم عربي سابق لـ "فلسطين أون لاين": أمنيتي زيارة غزة

حماس: اعتقالات أمن السلطة بالضفة لن تزيد شعبنا إلا تمسكاً بالمقاومة

"حماس": تصويت الدول على قرارات لصالح "الأونروا" وحقوق اللاجئين انتصار

السلطة تقطع مخصصات فئةٍ جديدةٍ من أهالي الشهداء في غزة

وقفة احتجاجية لأهالي الشيخ جراح رفضا للأحكام العالية ضد معتقلي "هبة الكرامة"

الاحتلال يهدم منزلًا قيد الإنشاء في نابلس

13 ديسمبر 2022 . الساعة 14:24 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

هدمت قوات الاحتلال، ظهر اليوم، منزلًا في قرية فروش بيت دجن شرق نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

بدوره، قال رئيس مجلس قروي فروش بيت دجن، عازم حج محمدخلال تصريحات صحفية: إن "قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية اقتحمت الجهة الغربية الجنوبية من القرية".

اقرأ أيضاً: للمرة الثانية.. الاحتلال يهدم منزلا قيد الإنشاء في كفر قاسم

وأضاف" إن "قوات الاحتلال هدمت منزلًا قيد الإنشاء يعود للمواطن محمد حامد، تبلغ مساحته 130 مترًا مربعًا، شرق نابلس".

وتشهد مُدن وقرى وبلدات الضفة الغربية والقدس المحتلتين، حالةً من الغضب الشعبي والتوتر الملحوظ، رفضًا واستنكارًا لاعتداءات قوات الاحتلال وقُطعان المستوطنين بحق المواطنين وممتلكاتهم، وقيامهم بحملة اعتقالات متكررة، في ظل صمتٍ عربي مخزٍ عن لجم الاحتلال لوقف ممارساته العنصرية بحق الفلسطينيين.

وجدير بالذكر أن انتهاكات الاحتلال تُشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، وتعديًا صارخًا على الحقوق المكفولة بموجب الاتفاقات الدولية، ما يتطلب ضغطًا جادًا على الاحتلال لاحترام حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#نابلس #هدم منازل #منزل قيد الإنشاء

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة