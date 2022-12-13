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نجم عربي سابق لـ "فلسطين أون لاين": أمنيتي زيارة غزة

13 ديسمبر 2022 . الساعة 13:53 بتوقيت القدس
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موفد "فلسطين أون لاين" في قطر مؤمن الكحلوت ونجم الكرة الليبية طارق التائب
الدوحة/ مؤمن الكحلوت:

أعرب نجم الكرة الليبية والعربية الأسبق طارق التائب النقاب، عن أمنيته بزياة غزة، في أقرب وقت ممكن ومتاح.

وقال التائب لـ " فلسطين": "إن قضية فلسطين دينية، وأن رفع العلم الفلسطيني في المونديال يثلج الصدر، وستبقى القضية الفلسطينية في قلب كب عربي".

وأضاف نجم الهلال السعودي الأسبق،:" حتي الأجانب تأثروا بالتضامن مع فلسطين، وكان شئ ملفت للأنظار"، مشيرًا إلى إقامة المونديال في أرض عربية، ساعد بزيادة التفاعل مع فلسطين.

وحول تأهل المغرب للدور نصف النهائي، من مونديال قطر 2022، أوضح أن حالة التفاهم والانسجام بين المدرب واللاعبين لعب دورًا كبيرًا، حيث أن المنتخب المغربي يلعب بتكتيك معين، حيث أجاد الفريق اللعب على الهجمات المرتدة، بالإضافة لخبرة اللاعبين في الدوريات الأوروبية ساهمت بتحقيق الانتصارات.  

وأكد التائب، أن المنتخب المغربي اكتسب ثقة كبيرة بعد الفوز على الأخير على البرتغال، وليس بعيدًا وصوله للنهائي، وما يحصل تخطى المفاجئة، بعد تفوقه على أعرق المنتخبات الأوربية والعالمي.

#غزة #كأس العالم #مونديال قطر #المنتخب المغربي

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