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"حماس": تصويت الدول على قرارات لصالح "الأونروا" وحقوق اللاجئين انتصار

13 ديسمبر 2022 . الساعة 13:24 بتوقيت القدس
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عدَّت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الثلاثاء، تصويت الدول على قرارات لصالح وكالة الغوث"الأونروا" وحقوق اللاجئين الفلسطينيين، انتصار لعدالة القضية الفلسطينية.

وقال جهاد طه المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في بيان صحفي: إن "القرارات الأممية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح شعبنا الفلسطيني، ولصالح تمديد عمل وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وحقوق اللاجئين الفلسطينيين، هي انتصار للحق الفلسطيني ولعدالة قضيته في وجه محاولات الاحتلال الصهيوني تمرير روايته الزائفة والباطلة".

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وثمّن طه "مواقف الدول التي صوتت لصالح القرارات بأغلبية ساحقة، ما يعكس صورة من صور التضامن الدولي مع شعبنا الفلسطيني وحقوقه الوطنية"، داعيا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى مزيد من الدعم لنضال شعبنا الفلسطيني حتى تحقيق تطلعاته في التحرير والعودة وتقرير المصير".
 

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #وكالة الغوث #أونروا #حقوق اللاجئين

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