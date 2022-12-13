أبو حلبية: الاحتلال يشنُّ حربًا دينية على القدس باقتحاماته المستمرة للأقصى

أكد النائب في المجلس التشريعي د. أحمد أبو حلبية أن الاحتلال يشنُّ حربًا دينية على القدس تزداد عنفاً باقتحاماته المستمرة للمسجد الأقصى، مشدداَ أن مخططات اقتحام الأقصى سيكون لها مواجهات قوية وعمليات جهادية دفاعاً عنه.

وقال في تصريح صجفي:" محاولات فرض الاحتلال للرواية الصهيونية المزيفة من خلال الدعوات التي نشرتها جماعات صهيونية المتطرفة لاقتحام المسجد الأقصى في 18/12 في عيد ما يسمى الحانوكاة هو مخطط خبيث يجب التصدي له بقوة ".

وأوضح أبو حلبية:" إن المغتصبين الصهاينة يحاولون من خلال أدائهم لطقوس تلمودية داخل المسجد الأقصى نشر رواية توراتية مزيفة وباطلة"، مشيراً أن المرابطين في المسجد الأقصى بالمرصاد للعمل على إفشال هذا العدوان بكل عزيمة وإصرار لحماية الأقصى من جرائم الاحتلال ومستوطنيه.

وأكد أن التطرف الديني يزداد شدّة وعنفًا بعد صعود اليمين الصهيوني للسلطة، مشدداَ أن المجتمع الصهيوني كله متطرف يعمل على نشر الرواية المزيفة ومستمر في ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين ومحاولة تهويد مدينة القدس وتزييف التاريخ بما يخدم روايتهم الباطلة.

ودعا أبو حلبية لمواجهة مخططات الاقتحامات التي دعت إليها الجماعات الصهيونية، مطالباً بملاحقة الاحتلال في المحافل الدولية وفضح الانتهاكات التي يقوم بها المجرمون الصهاينة في الإعلام العربي والإسلامي والدولي وكشف الوجه الحقيقي لممارسات الاحتلال وجرائمه المتواصلة في تهويد مدينة القدس والعدوان على المسجد الأقصى.

المصدر / فلسطين أون لاين