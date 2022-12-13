"الجهاد الإسلامي" تدين الاعتقالات السياسية في الضفة

دان المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق عز الدين، اليوم الثلاثاء، تواصل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة، سياسة الاعتقال السياسي ضد نشطاء "حماس" والأسرى المحررين في الضفة الغربية.

وقال خلال تصريح مقتضب: "ندين بكل قوة ما تقوم به الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية المحتلة من حملة اعتقالات واعتداءات بشعة طالت نشطاء وأسرى محررين وأهالي من أبناء شعبنا الصابر".

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وبيّن عز الدين أن ممارسات أجهزة السلطة تُخرج أصحابها من الحاضنة الشعبية الفلسطينية ومن الصف الوطني وتجعلهم في صف الاحتلال ضد أبناء شعبنا.

وأكد أن اعتداءات السلطة تعطي الغطاء للاحتلال للاستمرار بإجرامه المتصاعد بحق شعبنا وأرضنا ومقاومينا الأبطال.

ونفّذت أجهزة الأمن في الضفة الغربية، حملة اعتقالات واستدعاءات واسعة، تطال عناصر ونشطاء من حركة حماس.

وقد شنّت أجهزة السلطة، الليلة الماضية، حملة مداهمات واعتقالات في بلدة بيت كاحل غرب الخليل.

واعتقلت الأجهزة، الطلبة من جامعة بيرزيت، أحمد شلبي وقيس ياسين وبراء الرمحي، بعد استدعائهم للتحقيق.

ورصدت لجنة أهالي المعتقلين، أمس الإثنين، 142 انتهاكاً لأجهزة السلطة في الضفة خلال 48 ساعة.

وكان من بين الانتهاكات 27 اعتقالًا سياسيًّا، و78 استدعاء، و13 تمديد اعتقال، و18 اقتحام منازل، و6 اعتداءات على النساء، إحداها ما زالت في المشفى.

المصدر / فلسطين أون لاين