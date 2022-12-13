نابلس: أمن السلطة يصعق فتاة بالكهرباء ويدهس شقيقتها بمركباته

أفادت مصادر محلية، بإصابة الفتاة شروق الهور، صعقا بالكهرباء، من قبل عناصر أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية، فيما داست مركبات الأخيرة شقيقتها "رنين"، في أثناء عملية اعتقال والدهما وشقيقهما.

وفي التفاصيل، فقد اقتحمت قوة كبيرة من عناصر أمن السلطة منزل أسرة الفتاتين "الهور"، في بلدة "صوريف" بمدينة الخليل، واعتدوا على والدهما حسام الدين الهور وشقيقهما أمير بالهراوات والصعق بالكهرباء قبل أن يتم اعتقالهما.

وفي أثناء عملية الاعتقال أقدم عناصر أمن السلطة على صعق الفتاتين، فيما جرى إسقاط الفتاة "رنين" على الأرض، قبل أن تدوسها أحد المركبات الأمنية في أثناء مغادرة المكان، ما أدّى لإصابتها بقدمها، ومن المقرر أن تُجرى لها عملية جراحية اليوم الثلاثاء.

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يُذكر أن جهاز المخابرات حاول اعتقال حسام الدين الهور قبل ما يقارب شهرين، بعد مداهمة منزله وتكسير بابه وإجراء عمليات تفتيش فيه، حيث لم يكن حينها في البيت ورفض التوجه للمقابلة لأنه في كل مرة يجري اعتقاله لفترات دون أي سبب.

وتواصلت في الأيام الأخيرة حالة الانتهاكات التي تمارسها أجهزة أمن السلطة بحق المواطنين في الضفة الغربية.

وقالت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين إنها رصدت 56 حالة اعتقال، و102 استدعاء، و33 تمديدًا، و19 اقتحامًا لمنازل أنصار حماس في الضفة.

المصدر / فلسطين أون لاين