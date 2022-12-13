برلمان الاحتلال ينتخب رئيسًا جديدًا له بشكلٍ مؤقت

ذكرت وسائل إعلام عبرية، أنه من المقرر اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022، انتخاب رئيس جديد لبرلمان الاحتلال الإسرائيلي (الكنيست)، على أن يتم انتخاب رئيس الكنيست الأسبق ياريف ليفين من حزب الليكود، للمنصب خلفا للرئيس المنتهية ولايته، ميكي ليفي من حزب "ييش عتيد"، ويأتي ذلك في أعقاب نجاح الليكود في جمع تواقيع 64 عضو كنيست من شركائه في الحكومة المقبلة، على طلب بهذا الشأن.

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أشارت، إلى أن حزب الليكود يطمح إلى تعيين رئيس جديد للكنيست، بهدف تمرير قوانين تتعلق بتعيين رئيس حزب "شاس"، أرييه درعي وزيرًا، ومنح صلاحيات واسعة لبن غفير في جهاز الشرطة، وسن قانون الالتفاف على المحكمة العليا بحيث يمنعها من شطب قوانين يسنها الكنيست.

بينت أنه من المتوقع أن يتم انتخاب ليفين رئيسا للكنيست، وهو الدور الذي شغله من قبل، ولكن بشكل مؤقت فقط بعد أن وافق عليه أعضاء الكنيست في الحزب كمرشحهم في تصويت هاتفي مساء يوم الأحد الماضي، بناء على طلب من رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو.

ومن الممكن أن يصبح ليفين، وهو أحد المقربين من نتنياهو والذي جاء في المرتبة الأولى في الانتخابات التمهيدية في الليكود لاختيار المرشحين للكنيست، و(زيرًا للقضاء) في الحكومة المقبلة، وقال أعضاء كنيست في حزب الليكود أنه سيستقيل من منصب رئيس الكنيست قبل وقت قصير من أداء الحكومة اليمين وسيتم انتخاب رئيس آخر.

يأتي ذلك، عقب اتفاق الحكومتين المنتهية ولايتها والمقبلة، على تأجيل التصويت لمنصب رئيس الكنيست الجديد ليوم واحد، ونقله إلى اليوم الثلاثاء الساعة العاشرة صباحا.

ويتطلع الائتلاف المقبل برئاسة نتنياهو أن يغير بشكل عاجل قانون أساس لتمهيد الطريق لرئيس حزب "شاس" أرييه درعي ليصبح وزيرا، وذلك على الرغم من الحكم عليه مع وقف التنفيذ بتهمة الاحتيال الضريبي، ومن المقرر أن يشغل درعي وزارة المالية.

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ويرى حزب "شاس" أن مشروع القانون الخاص بإفساح الطريق أمام درعي في الحكومة المقبلة، كشرط مسبق للانضمام إلى حكومة نتنياهو.

وسيكون على ليفين الإشراف على تمرير رزم من التشريعات والقوانين في الكنيست، تشترطها أحزاب "عوتسما يهوديت" و"الصهيونية الدينية" و"شاس"، وذلك كشرط مسبق لأداء اليمين في الحكومة الجديدة.

المصدر / فلسطين أون لاين