"الشعبيّة" تدين مواصلة أجهزة السلطة لحملات الاعتقال السياسي بالضفة

أدانت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، اليوم الثلاثاء، مواصلة أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربيّة حملات الاعتقال السياسي بحق عشرات النشطاء في مناطق مختلفة من الضفة.

وأشارت الجبهة في بيان مقتضب، إلى أنّ تصاعد جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وخصوصًا في الضفة مما يتطلّب سياسة مغايرة للسلطة وأجهزتها الأمنية عن نهج التنسيق الأمني والتعدي على الحريّات العامة والخاصّة.

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وقالت: "فالأولى أن تُساهم السلطة في حماية شعبنا ومقاوميه، لا أن تواصل حملات الاعتقالات السياسيّة المرفوضة وطنيًا وشعبيًا".

ودعت الجبهة، أجهزة السلطة إلى "التوقّف عن هذا السلوك والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين والتوقّف عن ملاحقتهم"، عادةً استمرار اعتقالهم "يُساهم في تعرّضهم للاستهداف من قبل الاحتلال، ويضر بالوحدة والمقاومة".

المصدر / فلسطين أون لاين