فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مرداوي: حماس تاريخٌ من التضحيات والإنجازات والتمسّك بخيار المقاومة

أوناحي وبوفال قد يُغادران أنجيه الفرنسي بعد المونديال

الخطوط المغربية تبرمج رحلات إضافية إلى قطر لنصف النهائي

الاحتلال يطلق النار تجاه المزارعين شرق مدينة غزة

بنزيمة يدعم رفاقه قبل مباراة المغرب

حكيمي ومبابي صديقا الأمس منافسان في نصف النهائي

مباراة الأرجنتين اليوم ضد كرواتيا في نصف نهائي كأس العالم

حلم المغاربة المنتشين مستمر بفوز أسود الأطلس

تكافؤ في المواجهات المباشرة بين الأرجنتين وكرواتيا

كرواتيا × الأرجنتين الشجاعة تقف بين ميسي وفرصة أخيرة للقب

"الشعبيّة" تدين مواصلة أجهزة السلطة لحملات الاعتقال السياسي بالضفة

13 ديسمبر 2022 . الساعة 10:26 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

أدانت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، اليوم الثلاثاء، مواصلة أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربيّة حملات الاعتقال السياسي بحق عشرات النشطاء في مناطق مختلفة من الضفة.

وأشارت الجبهة في بيان مقتضب، إلى أنّ تصاعد جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وخصوصًا في الضفة مما يتطلّب سياسة مغايرة للسلطة وأجهزتها الأمنية عن نهج التنسيق الأمني والتعدي على الحريّات العامة والخاصّة.

اقرأ أيضاً: محامون من أجل العدالة: تسجيل 73 حالة اعتقال سياسي بالضفة

وقالت: "فالأولى أن تُساهم السلطة في حماية شعبنا ومقاوميه، لا أن تواصل حملات الاعتقالات السياسيّة المرفوضة وطنيًا وشعبيًا".

ودعت الجبهة، أجهزة السلطة إلى "التوقّف عن هذا السلوك والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين والتوقّف عن ملاحقتهم"، عادةً استمرار اعتقالهم "يُساهم في تعرّضهم للاستهداف من قبل الاحتلال، ويضر بالوحدة والمقاومة".

المصدر / فلسطين أون لاين
#الجبهة الشعبية #الاعتقال السياسي #أجهزة السلطة #نزار بنات

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة