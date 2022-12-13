أوناحي وبوفال قد يُغادران أنجيه الفرنسي بعد المونديال

أقرّ رئيس نادي أنجيه الفرنسي لكرة القدم سعيد شعبان أنه سيكون من الصعب عليه الإبقاء على لاعبيه الدوليين المغربيين عز الدين أوناحي وسفيان بوفال بعد تألقهما في مونديال قطر، حيث سيلتقي منتخب بلادهما مع فرنسا في نصف النهائي غدا.

وقال شعبان "نحن نستعد لكل شيء، لقد عقدنا اجتماعا مع المدرب والمنسق الرياضي لمحاولة النظر في كل السيناريوهات المحتملة".

ومن المرجح أن يرحل اللاعبان خلال فترة الانتقالات الشتوية التي تفتح في كانون الثاني/يناير أو الصيفية في حزيران/يونيو.

ويتألق أوناحي البالغ من العمر 22 عاما والذي وصفه رئيسه بـ"غني الموهبة"، مع منتخب بلاده في مونديال قطر ويعتبر أحد ركائزه الأساسية في خط الوسط، وذكرت صحيفة "ديبورتيفو" الإسبانية أن برشلونة مهتم بخدماته هذا الشتاء لاراحة أو حتى منافسة واعديه غافي وبيدري.

واعترف شعبان لإذاعة "مونتي كارلو" بتلقيه بعض الاتصالات للاستفسار عن الدوليين المغربيين.

وحسب آخر تقديرات موقع "ترانسفيرماركت" في بداية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، تبلغ قيمة أوناحي 3.5 مليون يورو، وبوفال 8 ملايين يورو.

انضم الأول إلى نادي أنجيه عام 2021 مقابل 450 ألف يورو من أفرانش (الدرجة الثالثة) لمدة أربعة أعوام، والثاني مجانًا من ساوثمبتون الإنكليزي عام 2020 علما أنه بدأ مشواره مع النادي الفرنسي.

المصدر / أ ف ب