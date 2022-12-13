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الخطوط المغربية تبرمج رحلات إضافية إلى قطر لنصف النهائي

13 ديسمبر 2022 . الساعة 09:54 بتوقيت القدس
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الخطوط المغربية تبرمج رحلات إضافية إلى قطر لنصف النهائي

أعلنت شركة الخطوط الجوية المغربية تأمين جسر جوي من حوالي 30 رحلة بين الدار البيضاء والدوحة اليوم وغدا، لتمكين أعداد إضافية من مشجعي منتخب "أسود الأطلس" من حضور نصف نهائي مونديال 2022 في كرة القدم أمام فرنسا.

وقالت الشركة في بيان إنها وضعت جسراً جوياً بين الدار البيضاء والعاصمة القطرية، من خلال تأمين نحو 30 رحالة بواسطة طائرات ذات سعة كبيرة، وذلك "من أجل تمكين الكثير من المغاربة الراغبين في دعم المنتخب الوطني في ملحمته، وليعيشوا مشاعر الدور نصف النهائي لكأس العالم".

وأضافت "التأهل التاريخي، يتطلب ترتيبات تاريخية"، مشيرة إلى أن هذا الجسر الجوي "يمثل رقماً قياسياً تاريخياً بالنسبة للخطوط الملكية المغربية".

ويخوض المغرب غدا أول نصف نهائي لمنتخب إفريقي وعربي في تاريخ المونديال، أمام فرنسا حاملة اللقب.

وحظي بدعم جماهيري كبير خلال المباريات الخمس التي خاضها حتى الآن في البطولة، تزايد زخمه مع التأهل لدوري الثمن ثم الربع نهائي. وسبق أن نظمت الخطوط الجوية المغربية رحلات إضافية إلى قطر لمتابعة المبارتين الأخيرتين للمنتخب. 

وأشار المدرّب وليد الركراكي في مؤتمر صحافي إلى دور "هذا الجمهور. كانت لدينا طاقة الأفارقة والعالم العربي الذين يرسلون لنا هذه الموجات الإيجابية التي تجعل، في لحظة واحدة، الجميع يرغب في أن يفوز هذا المنتخب".

فيما أشارت الخطوط الملكية الجوية أيضا إلى تسهيلات استثنائية لإعادة تنظيم رحلات العودة بالنسبة للمشجعين المتواجدين بالدوحة والذين سافروا إليها على متن رحلاتها، من دون مصاريف إضافية.

المصدر / أ ف ب
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