الاحتلال يطلق النار تجاه المزارعين شرق مدينة غزة

أطلقت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، النار صوب المزارعين شرق منطقة الزيتون جنوب مدينة غزة، فيما تواصل طائرات الاحتلال شن غارات وهمية بأجواء قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية أن عشر آليات عسكرية تتبع قوات الاحتلال الإسرائيلية، توغلت داخل أراضي المواطنين شرقي حي الزيتون، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات بين صفوف المزارعين.

وتتوغل آليات الاحتلال العسكرية بين الفينة والأخرى في أراضي المواطنين الحدودية شمال وشرق القطاع، وتمنع المزارعين من الوصول إليها لفلاحتها.

ويضاف هذا الانتهاك إلى سلسلة الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال منذ توقيع اتفاق التهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في 26 من آب/ أغسطس 2014، كما أنه يشكل خرقا للتفاهمات التي توصلت إليها الفصائل الفلسطينية، والاحتلال الإسرائيلي نهاية 2018، عبر وسطاء من مصر وقطر والأمم المتحدة، وكذلك خرقاً لتفاهمات العدوان الذي تم يوم 31 آب/أغسطس 2020 والتي جرت برعاية قطرية ومصرية، بالإضافة لتفاهمات وقف العدوان الأخير في مايو 2021.

المصدر / فلسطين أون لاين