فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مرداوي: حماس تاريخ من التضحيات والنجازات والتمسك بخيار المقاومة

أوناحي وبوفال قد يُغادران أنجيه الفرنسي بعد المونديال

الخطوط المغربية تبرمج رحلات إضافية إلى قطر لنصف النهائي

الاحتلال يطلق النار تجاه المزارعين شرق مدينة غزة

بنزيمة يدعم رفاقه قبل مباراة المغرب

حكيمي ومبابي صديقا الأمس منافسان في نصف النهائي

مباراة الأرجنتين اليوم ضد كرواتيا في نصف نهائي كأس العالم

حلم المغاربة المنتشين مستمر بفوز أسود الأطلس

تكافؤ في المواجهات المباشرة بين الأرجنتين وكرواتيا

كرواتيا × الأرجنتين الشجاعة تقف بين ميسي وفرصة أخيرة للقب

بنزيمة يدعم رفاقه قبل مباراة المغرب

13 ديسمبر 2022 . الساعة 09:51 بتوقيت القدس
...
بنزيمة يدعم رفاقه قبل مباراة المغرب

نشر حائز الكرة الذهبية الغائب عن كأس العالم بسبب الإصابة كريم بنزيمة رسالة دعم لمنتخب بلاده فرنسا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أكد فيها أنه "خلف" شركائه في السعي إلى ثنائية تاريخية في مونديال قطر 2022 لكرة القدم.

وكتب مهاجم ريال مدريد عبر حسابيه على تويتر وإنستغرام "هيا يا رفاق، هناك مباراتان أخريان وبتنا قاب قوسين (...) أنا خلفكم".

وأرفق بنزيمة رسالته بصورة للاتحاد الفرنسي للعبة يظهر فيها زملاؤه وخصوصاً أوريليان تشواميني، أنطوان غريزمان، وأوليفييه جيرو.

وردا على سؤال وكالة فرانس برس، أشار الاتحاد الدولي (فيفا) أنه في حالة التتويج، فإنه سيمنح ميدالية لكل لاعب وأن بنزيمة "يحق له" الحصول على واحدة، لكن قرار اعتباره بطل العالم يعود في النهاية إلى المنتخب الفرنسي.

وتلعب فرنسا في نصف النهائي غدا أمام المغرب.

المصدر / أ ف ب
#كرة القدم #الكرة الذهبية #كأس العالم #منتخب المغرب #منتخب فرنسا #كريم بنزيمة #مونديال قطر 2022 #مهاجم ريال مدريد #فيف

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة