تكافؤ في المواجهات المباشرة بين الأرجنتين وكرواتيا

الدوحة/ (أ ف ب):

يسود التكافؤ بين الأرجنتين وكرواتيا في تاريخ مواجهاتهما المباشرة في كأس العالم لكرة القدم وودياً، فيما تبدو الثانية خبيرة في الأشواط الإضافية التي خاضتها خمس مرات في آخر ست مباريات ضمن الأدوار الاقصائية، وذلك قبل مبارزتهما اليوم في نصف نهائي مونديال قطر 2022.

ضمن المنتخبان التأهل إلى نصف النهائي عبر ركلات الترجيح، كرواتيا على البرازيل حاملة اللقب 5 مرات، والأرجنتين أمام هولندا.

حقق كل منهما فوزين مقابل تعادل واحد في إجمالي المواجهات الثنائية، علماً أنهما تقابلا مرتين في دور المجموعات من كأس العالم، حيث فازت الأرجنتين 1-0 في نهائيات 1998، بينما انتصرت كرواتيا 3-0 في روسيا 2018.

أما ودياً، فافتتحا سجل مواجهاتهما دون أهداف في 1994، فازت كرواتيا 3-2 في 2006 في الرمق الأخير، ثم ردّت الأرجنتين 2-1 في 2014 بهدف الفوز للنجم ليونيل ميسي.

وخاضت كرواتيا نصف نهائي المونديال مرتين، حيث خسرت 1-2 أمام فرنسا المضيفة في 1998 وفازت على إنكلترا 2-1 بعد التمديد في 2018، في طريقها إلى النهائي حيث خسرت أمام فرنسا.

أما الأرجنتين، بطلة 1978 و1986، فقد فازت في المباريات الأربع التي خاضتها في نصف النهائي: ضد الولايات المتحدة عام 1930 (6-1)، بلجيكا عام 1986 (2-0)، إيطاليا عام 1990 (1-1، 4-3 بركلات الترجيح) وهولندا عام 2014 (0-0، 4-2 بركلات الترجيح).

تعرّضت الأرجنتين لخسارة واحدة فقط في آخر 41 مباراة دولية خاضتها، أمام السعودية 1-2 في باكورة مبارياتها في نسخة قطر الحالية، محققة 28 انتصاراً و12 تعادلاً. في المقابل، خسرت كرواتيا مرة واحدة في آخر 12 مباراة في كأس العالم، في نهائي 2018، إذ فازت في خمس وتعادلت في ست.

وبحسب موقع الاتحاد الدولي للعبة، احتكمت الأرجنتين للوقت الإضافي في ثمانٍ من مبارياتها الـ 14 الأخيرة أمام منتخبات أوروبية ضمن مرحلة خروج المغلوب.

وإذا شارك ليونيل ميسي في مباراة نصف النهائي ضد كرواتيا، سيصبح ابن الـ35 عاماً اللاعب الأكثر ظهوراً في كأس العالم، بالتساوي مع الألماني لوتار ماتيوس، برصيد 25 مباراة لكل منهما.

المصدر / أ ف ب