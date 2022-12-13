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الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة

13 ديسمبر 2022 . الساعة 08:14 بتوقيت القدس
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أجواء باردة وأمطار متفرقة

يكون الجو، اليوم الثلاثاء، بحول الله تعالى، غائما جزئيا إلى غائم وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام.

واعتبارا من ساعات الظهيرة تكون فرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا.

الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في يوم الأربعاء يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم باردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام.

وتكون فرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما في يوم الخميس، تعاود الحرارة الارتفاع بشكل طفيف، ويسود خلال النهار جو معتدل ودافئ مع كميات من السحب العالية والمتوسطة. مع المساء يعود الجو باردا نسبياً إلى بارد.

المصدر / فلسطين أون لاين
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