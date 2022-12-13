جسر جوي لنقل جماهير المغرب قبل نصف نهائي كأس العالم

أعلنت الخطوط الملكية المغربية أنها ستنظم حوالي 30 رحلة تربط بين الدار البيضاء والدوحة، بواسطة طائرات ذات سعة كبيرة، لنقل جماهير المنتخب الذي يستعد لخوض مباراة تاريخية أمام فرنسا في نصف نهائي كأس العالم يوم غد الأربعاء.

وأفاد بيان للشركة أن "المغرب يكتب التاريخ في قطر. وسيظل الأداء الاستثنائي والبطولي للمنتخب الوطني خلال مونديال 2022، راسخا إلى الأبد في أذهان المغاربة. وهو أداء تم تحقيقه على الخصوص بفضل حماس الجمهور المغربي، اللاعب رقم 12، من خلال دعم لا يكل لأسود الأطلس".

وأضاف البيان: "من أجل تمكين الكثير من المغاربة الراغبين في دعم المنتخب الوطني في ملحمته وليعيشوا مشاعر الدور نصف النهائي لكأس العالم المقرر في 14 ديسمبر، وضعت الخطوط الملكية المغربية جسرا جويا حقيقيا بين الدار البيضاء والدوحة".

وتابع: "التأهل التاريخي يتطلب ترتيبات تاريخية. إذ ستؤمن الشركة الوطنية نحو 30 رحلة بواسطة طائرات ذات سعة كبيرة، ستبرمج الثلاثاء والأربعاء. هذا الجسر الجوي، الذي أقيم بشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يمثل رقما قياسيا تاريخيا بالنسبة للخطوط الملكية المغربية، مما يؤكد المهارة التقنية والمؤهلات البشرية للشركة الوطنية".

ونقل البيان عن المدير العام لشركة الخطوط الملكية المغربية قوله: "نحن فخورون بمواكبتنا لهذه المغامرة الاستثنائية لأسود الأطلس في مونديال قطر 2022".

وأضاف أنه "بعد نجاح الترتيبات غير المسبوقة التي وضعت بمناسبة المباراة بين المغرب والبرتغال، نضاعفها اليوم بأربعة أضعاف من خلال تعبئة ما يقرب من 30 رحلة تؤمنها طائرات ذات سعة كبيرة وذلك في ظرف 24 ساعة فقط. ومن خلال مهمتنا لخدمة المرفق العام وبهدف تعزيز إشعاع المغرب ودعم منتخبنا الوطني، لن تدخر الخطوط الملكية المغربية جهدا لتوفير الإمكانيات التقنية والبشرية. كلنا وراء أسود الأطلس".

وأوضحت الخطوط الملكية المغربية أن التذاكر ستباع بسعر خاص، قدره 5 آلاف درهم مغربي شامل للرسوم ذهابا وإيابا (نحو 500 دولار).

كما قالت الشركة إن المغاربة المتواجدين في الدوحة لمؤازرة المنتخب سيكون بإمكانهم تغيير تاريخ العودة من دون رسوم إضافية، عبر الرحلات الجوية أيام 19 و20 و21 ديسمبر، حيث سيخوض المغرب لقاء نصف النهائي أمام فرنسا الأربعاء، ثم النهائي يوم الأحد أو مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم السبت.

المصدر / وكالات